У четвер, 3 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 84 коп. до 81,54 грн/л, на дизельне пальне — на 61 коп. до 91,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
3 вересня 2026, 17:41
Ціни на АЗС пішли вгору
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиціїта фінанси
Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 85,17 грн/л (здорожчав на 74 коп.);
- Бензин марки А-95 — 81,54 грн/л (здорожчав на 84 коп.);
- Бензин марки А-92 — 77,77 грн/л (здорожчав на 19 коп.);
- Дизпальне — 91,92 грн/л (здорожчало на 61 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,37 грн/л, що на 12 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Які ціни на найбільших АЗС?
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі