Ціни на АЗС пішли вгору

У четвер, 3 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 84 коп. до 81,54 грн/л, на дизельне пальне — на 61 коп. до 91,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».