Українці подали 312 заявок на проживання в Албанії у 2025 році: що пропонує країна

Кількість іноземних громадян з дозволом на проживання в Албанії на кінець 2025 року сягнула 32 163 осіб, збільшившись одразу на 46,6% порівняно з попереднім роком, свідчать дані Інституту стистики Албанії INSTAT.

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Як зросла кількість іноземних резидентів

Для порівняння: у 2024 році посвідку на проживання мали 21 940 іноземців, а у 2023 році — 21 460. Таким чином, лише за останній рік кількість іноземних резидентів зросла більш ніж на 10 тис. осіб.

Загальна чисельність постійного населення Албанії станом на 1 січня 2026 року становила 2,336 млн осіб, скоротившись за рік на 1,16%. Таким чином, зростання іноземного населення відбувається одночасно з триваючим скороченням загальної чисельності мешканців країни.

При цьому визначити точну поточну кількість усіх іноземців, які фактично проживають в Албанії, складніше, ніж кількість власників посвідки на проживання.

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INSTAT прямо зазначає, що в країні поки що відсутній єдиний реєстр населення, а щорічні демографічні оцінки ґрунтуються на кількох джерелах даних. Останній загальний перепис населення у вересні 2023 року налічив 15 210 мешканців з іноземним громадянством або без громадянства при чисельності населення країни 2,402 млн осіб. Ці показники не можна безпосередньо порівнювати з адміністративною статистикою щодо дозволів на проживання за кінець 2025 року через різницю в датах та методології.

Кого найбільше в Албанії

Найчисленнішою групою серед іноземців з посвідкою на проживання на кінець 2025 року стали громадяни Косово — 6 284 особи, або 19,5 % від загальної кількості. Далі йшли громадяни Італії — 4 065 осіб, Індії — 2 886 та Філіппін — 2 401.

Українці до цієї першої четвірки не входять, проте їхня присутність в Албанії має окрему специфіку. Протягом 2025 року громадяни України подали 312 заявок на отримання дозволу на проживання, що становило близько 2% заявок від основних країн походження. Для порівняння, росіяни подали 442 заявки.

При цьому фактична кількість українців, які проживають в Албанії, перевищує кількість власників стандартних дозволів на проживання. Уряд Албанії 10 квітня 2026 року дозволив громадянам України в'їжджати без віз і залишатися в країні без дозволу на проживання до 30 березня 2027 року. Це правило поширюється й на українців, які вже перебувають на території країни.

Таким чином, українці можуть легально проживати в Албанії, не потрапляючи до основної статистики INSTAT щодо іноземців з дозволом на проживання. Тому показник у 32,16 тис. осіб відображає насамперед власників дозволів на проживання, а не абсолютно всіх іноземних громадян, які фактично перебувають у країні тривалий час