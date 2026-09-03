За квартиру податку немає, а за підвал нарахували 512 грн: що робити власнику

Податок на нерухомість можуть нарахувати не лише за квартиру, а й за окремо зареєстроване підвальне приміщення. Насамперед власнику потрібно перевірити, як підвал зазначений у документах на нерухомість і як його обліковує податкова. Про це пише видання «На пенсії» з посиланням на роз’яснення юристки.

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У чому може виникнути проблема

До редакції звернулася читачка, якій за 2025 рік податкова нарахувала 512 грн податку за підвал площею 6,4 кв. м у новобудові. Водночас за однокімнатну квартиру податок вона не сплачує.

Жінка також запитала, чи може мати пільгу на податок як особа з інвалідністю III групи.

Що потрібно перевірити

Юристка радить насамперед з’ясувати, як підвал зареєстрований у документах на нерухомість.

Також потрібно перевірити, до якого типу нерухомості його віднесла податкова та яку ставку застосувала місцева рада.

Саме від цих даних залежить, чи правильно нарахували податок і звідки взялася сума 512 грн.

Які документи підготувати

Для звернення до податкової варто підготувати:

заяву у довільній формі з проханням провести звірку та переглянути нарахування;

паспорт або ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують інвалідність;

документи на право власності на квартиру та підвал;

технічний паспорт на квартиру і підвальне приміщення;

податкове повідомлення-рішення із сумою нарахування.

Що просити у податкової

У заяві можна попросити ДПС провести звірку даних щодо квартири та підвалу.

Також варто попросити пояснити, чому підвал вважається об'єктом оподаткування, до якого типу нерухомості його віднесено, а також надати повний розрахунок суми із зазначенням площі, ставки та періоду нарахування.

Окремо можна попросити перевірити, чи правильно врахована частка власності та чи має власник право на пільгу у зв’язку з інвалідністю III групи.

Чи є пільга для людей з інвалідністю

Питання пільги потрібно перевіряти окремо.

Місцеві ради можуть самостійно встановлювати додаткові пільги або звільнення від місцевих податків для окремих категорій громадян.

Тому особа з інвалідністю III групи має право звернутися до податкової та уточнити, чи діє така пільга у її громаді.

Як подати документи

Звернутися можна особисто до центру обслуговування платників податків.

Також документи можна подати через електронний кабінет платника податків у розділі «Листування з ДПС».

У разі особистого звернення варто взяти із собою оригінали документів.

Що це означає

Якщо податкова нарахувала податок за підвал, не варто одразу сплачувати суму без перевірки.

Власник має право отримати повний розрахунок, з’ясувати статус приміщення, перевірити застосовану ставку та наявність пільг.

Якщо в нарахуванні є помилка, ДПС має провести перерахунок.