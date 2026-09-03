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3 вересня 2026, 8:24

Чи вплине «Пакунок школяра» на допомогу малозабезпеченим сім’ям: пояснення ПФУ

Одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання соціальної допомоги. Зокрема, ця виплата не впливає на визначення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання соціальної допомоги.

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Як визначають розмір допомоги малозабезпеченій сім'ї

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї визначають як різницю між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Середньомісячний сукупний дохід — це дохід усіх членів малозабезпеченої сім'ї, обчислений у середньому за місяць за попередні шість місяців.

Які доходи враховують

До сукупного доходу сім'ї включають, зокрема:

  • заробітну плату;
  • пенсію;
  • стипендію, крім окремих соціальних стипендій;
  • соціальні виплати;
  • допомогу по безробіттю та інші страхові виплати;
  • грошові перекази з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи;
  • кошти від здавання землі в оренду або продажу майна.

Читайте також: «Пакунок школяра»: родини вже почали отримувати 5 000 грн

Чому «Пакунок школяра» не враховується

Постановою Кабінету Міністрів від 7 липня 2025 року № 809 передбачено, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї.

Це правило діє для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, зокрема й для визначення розміру допомоги малозабезпеченій сім'ї.

Що це означає

Якщо сім'я отримала виплату «Пакунок школяра», ця сума не має зменшити розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим.

Допомога враховується як окрема одноразова підтримка для учнів перших класів і не включається до сукупного доходу сім'ї.

Що таке «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — це одноразова виплата 5 000 грн для родин, чиї діти цього року йдуть до першого класу.

Кошти можна витратити на підготовку дитини до школи, зокрема на одяг, взуття, канцелярію, книги та інші дитячі товари. Розраховуватися можна карткою за товарами та послугами, які входять до визначених категорій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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