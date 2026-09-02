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2 вересня 2026, 14:10

Nova Post вийшла на ринок Канади: які посилки можна відправити

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Поштово-логістична група Nova запустила роботу в Канаді.
Поштово-логістична група Nova запустила роботу в Канаді. Країна стала 18-м міжнародним ринком присутності компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер клієнти можуть відправляти між Канадою та Україною документи й посилки вагою до 30 кг. Заявлений термін доставки — від п'яти днів.

Скільки коштує доставка з Канади

Оформити відправлення з Канади можна онлайн через сайт або застосунок Nova Post. Посилку можна передати кур'єру або залишити в одному з понад 1100 партнерських пунктів UPS Store.

Вартість доставки до України залежить від ваги:

  • до 1 кг — CAD 37;
  • до 2 кг — CAD 47;
  • до 10 кг — CAD 99;
  • до 30 кг — CAD 215.

Для товарів, які надсилають з України до Канади, у низці випадків може не стягуватися ввізне мито відповідно до угоди про вільну торгівлю між країнами. Водночас для більшості таких відправлень застосовується HST. Посилки вартістю до CAD 20 від оподаткування звільняються.

Опрацьовано понад 3000 відправлень між країнами

За даними компанії, ще до офіційного запуску канадського напряму Nova опрацювала понад 3000 відправлень між Україною та Канадою. Більшість із них становили товари українських виробників.

Компанія планує розширювати мережу в Канаді, зокрема відкривати франчайзингові відділення та скорочувати терміни доставки.

Розширення закордонної мережі

Канада стала вже 18-ю країною міжнародної мережі Nova. У першому півріччі 2026 року компанія відкрила в Європі 239 нових сервісних точок, довівши загальну кількість відділень на європейських ринках до понад 950.

Найактивніше мережа зростала в Польщі — за шість місяців там відкрили 80 нових точок.

У 2025 році група Nova опрацювала 522 млн відправлень, з яких 29 млн припали на європейські ринки. До 2030 року компанія планує збільшити річний обсяг до 2 млрд відправлень і увійти до 20 найбільших операторів експрес-доставки у світі.

На початку 2026 року Nova також почала співпрацювати з UPS для доставки відправлень зі США в Україну. Наступним етапом міжнародної експансії має стати подальше розширення мережі в Європі: до 2028 року компанія планує вдвічі збільшити кількість європейських країн своєї присутності.

Паралельно Nova інвестує в українську інфраструктуру. За січень-червень 2026 року капітальні інвестиції групи перевищили 1,5 млрд грн. Кошти спрямовують на розвиток мережі та логістики, безпеку, енергонезалежність і цифрові рішення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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