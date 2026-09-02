У середу, 2 вересня, середній курс долара додав 2 копійки в купівлі та у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
2 вересня 2026, 10:46
Курс валют 2 вересня: що відбувається з доларом та євро
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,33−44,81 грн. Євро купують за 51,35 грн, а продають за 51,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,75, євро — 51,80−51,99 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,50/44,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,49/51,51 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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