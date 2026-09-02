Здаєте квартиру за 15 тис. грн на місяць: скільки доведеться віддати державі

Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок. Про це нагадує ДПС у Черкаській області. Подакова поояснила, як правильно декларувати прибуток від здачі житла і які податки доведеться сплатити у 2026 році. «Мінфін» інформує про це своїх читачів.

Оподаткування доходів від оренди житла

Якщо ви є орендодавцем і отримуєте дохід від здачі житлової нерухомості, вам потрібно сплачувати податки відповідно до Податкового кодексу України.

Для фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, діє наступна система оподаткування:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),

5% військового збору.

Разом — 23% від суми орендного доходу.

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Як задекларувати доходи від оренди

Якщо ви здаєте нерухомість як фізична особа, вам обов'язково потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це необхідно до 1 травня року, що настає за звітним. Сплатити нарахований податок потрібно до 1 серпня.

Задекларувати доходи та сплатити податки ви можете онлайн, скориставшись Електронним кабінетом платника на сайті Державної податкової служби.

Важливість договору оренди

Наявність письмового договору оренди — це не просто формальність, а ваша юридична безпека та обов'язкова умова для легальної здачі житла. Без нього ви не зможете контролювати податкові зобов'язання, що значно підвищує ризик отримання штрафів у разі перевірки.

З 2024 року співпраця між державними органами та ОСББ/керуючими компаніями посилилась. Тепер вони мають ефективні інструменти для виявлення випадків нелегальної оренди.

Здача житла через онлайн-платформи або подобово

Якщо ви здаєте житло на короткий термін, наприклад, через Booking.com, і це є для вас систематичним джерелом доходу, податкова може визнати таку діяльність підприємницькою.

У такому випадку вам необхідно:

зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки відповідно до обраної групи оподаткування.

Наприклад, якщо ви оберете ФОП 3-ї групи на єдиному податку, ви сплачуватимете 5% від доходу, а також мінімальний ЄСВ щомісяця. У 2026 році мінімальний ЄСВ становить 1902,34 грн/міс.

Яка відповідальність за несплату податків?

Якщо контролюючий орган виявить, що ви не подали декларацію або не сплатили податок, на вас чекатиме: