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2 вересня 2026, 9:33

Здаєте квартиру за 15 тис. грн на місяць: скільки доведеться віддати державі

Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок. Про це нагадує ДПС у Черкаській області. Подакова поояснила, як правильно декларувати прибуток від здачі житла і які податки доведеться сплатити у 2026 році. «Мінфін» інформує про це своїх читачів.

Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок.

Оподаткування доходів від оренди житла

Якщо ви є орендодавцем і отримуєте дохід від здачі житлової нерухомості, вам потрібно сплачувати податки відповідно до Податкового кодексу України.

Для фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, діє наступна система оподаткування:

  • 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),
  • 5% військового збору.

Разом — 23% від суми орендного доходу.

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Як задекларувати доходи від оренди

Якщо ви здаєте нерухомість як фізична особа, вам обов'язково потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це необхідно до 1 травня року, що настає за звітним. Сплатити нарахований податок потрібно до 1 серпня.

Задекларувати доходи та сплатити податки ви можете онлайн, скориставшись Електронним кабінетом платника на сайті Державної податкової служби.

Важливість договору оренди

Наявність письмового договору оренди — це не просто формальність, а ваша юридична безпека та обов'язкова умова для легальної здачі житла. Без нього ви не зможете контролювати податкові зобов'язання, що значно підвищує ризик отримання штрафів у разі перевірки.

З 2024 року співпраця між державними органами та ОСББ/керуючими компаніями посилилась. Тепер вони мають ефективні інструменти для виявлення випадків нелегальної оренди.

Здача житла через онлайн-платформи або подобово

Якщо ви здаєте житло на короткий термін, наприклад, через Booking.com, і це є для вас систематичним джерелом доходу, податкова може визнати таку діяльність підприємницькою.

У такому випадку вам необхідно:

  • зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).
  • сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки відповідно до обраної групи оподаткування.

Наприклад, якщо ви оберете ФОП 3-ї групи на єдиному податку, ви сплачуватимете 5% від доходу, а також мінімальний ЄСВ щомісяця. У 2026 році мінімальний ЄСВ становить 1902,34 грн/міс.

Яка відповідальність за несплату податків?

Якщо контролюючий орган виявить, що ви не подали декларацію або не сплатили податок, на вас чекатиме:

  • Штраф у розмірі 25% від суми податку. Якщо порушення буде повторним, штраф зросте до 50%.
  • Пеня за кожен день прострочення платежу.
  • Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 850 грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
2 вересня 2026, 13:45
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:)
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