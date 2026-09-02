«Попросити гроші у батьків»: у дитячому застосунку mono з'явилася нова кнопка

У monobank з'явилася нова функція, яка дозволяє дітям надсилати батькам запит на переказ грошей без повідомлень і дзвінків. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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Що потрібно

Для цього достатньо натиснути кнопку, вказати потрібну суму та додати короткий коментар. Після цього батьки отримають сповіщення і зможуть або переказати кошти, або відхилити запит.

Як працює нова функція

Раніше дитині потрібно було особисто просити гроші та пояснювати, навіщо вони потрібні.

Тепер достатньо створити запит у застосунку monobank. Батьки матимуть 24 години, щоб ухвалити рішення.

Передбачені обмеження

Щоб уникнути зловживань, для дитячих акаунтів встановлено ліміт — не більше п'яти запитів на день.

Що це означає

Новий сервіс має спростити питання кишенькових грошей у сім'ях.

Дитина може швидко повідомити, скільки коштів їй потрібно і на що, а батьки — оперативно підтвердити або відхилити запит без зайвих повідомлень чи дзвінків.