Глобальний сукупний індекс державних облігацій Bloomberg досяг 3,72% у вересні 2026 року, що стало найвищим рівнем дохідності суверенних облігацій у світі, зафіксованим з світової фінансової кризи 2008 року. Про це пише фінановий аналітик Андрій Шевчишин.
2 вересня 2026, 8:54
Світові держоблігації показали найвищу дохідність з часів кризи 2008 року
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Що відбувається
Зростання цін на нафту та нові енергетичні потрясіння, спричинені конфліктами на Близькому Сході, підживлюють занепокоєння щодо «липкої» інфляції.
Центральні банки-яструби: Трейдери агресивно враховують потенційне підвищення ставок або уповільнення темпів їх зниження з боку основних центральних банків, таких як Федеральна резервна система.
Фіскальний тиск: Постійно великий дефіцит державного бюджету та зростання обсягів суверенного боргу в основних економіках призвели до збільшення вартості довгострокових запозичень.
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Джерело: Мінфін
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