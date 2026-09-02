Світові держоблігації показали найвищу дохідність з часів кризи 2008 року

Глобальний сукупний індекс державних облігацій Bloomberg досяг 3,72% у вересні 2026 року, що стало найвищим рівнем дохідності суверенних облігацій у світі, зафіксованим з світової фінансової кризи 2008 року. Про це пише фінановий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Що відбувається

Зростання цін на нафту та нові енергетичні потрясіння, спричинені конфліктами на Близькому Сході, підживлюють занепокоєння щодо «липкої» інфляції.

Центральні банки-яструби: Трейдери агресивно враховують потенційне підвищення ставок або уповільнення темпів їх зниження з боку основних центральних банків, таких як Федеральна резервна система.

Фіскальний тиск: Постійно великий дефіцит державного бюджету та зростання обсягів суверенного боргу в основних економіках призвели до збільшення вартості довгострокових запозичень.