Міністерство фінансів України 1 вересня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,07 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
2 вересня 2026, 8:00
Держбюджет отримав понад 6 млрд грн від розміщення ОВДП
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Що пропонували інвестору
- Облігації в гривні строком обігу 1 рік (378 днів) зі ставкою 15,18% річних забезпечили надходження 1,07 млрд гривень.
- Облігації в гривні строком обігу 2,5 роки (910 днів) з дохідністю 12,44% річних залучили до бюджету 5,00 млрд гривень.
Скільки залучено коштів
Із початку 2026 року держава вже залучила понад 334,38 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — майже 2,36 трлн гривень.
Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.
Нагадаємо
Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.
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Джерело: Мінфін
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