Долар та євро знову подешевшали: Нацбанк оголосив курс на 2 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 вересня . Долар офіційно подешевшав на 7 копійок , євро — на 10 копійок . Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Офіційний курс валют

Офіційні курси валют на 2 вересня становитимуть:

1 долар США — 44,45 грн ;

; 1 євро — 51,53 грн.

Для порівняння, станом на 1 вересня офіційний курс долара становив 44,52 грн, а євро — 51,63 грн.

Що змінилося

Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася до обох валют.

Долар знизився з 44,52 грн до 44,45 грн, а євро — з 51,63 грн до 51,53 грн.

Таким чином, на початку вересня офіційний курс гривні продовжив зміцнення як до долара, так і до євро.