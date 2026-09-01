Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 вересня. Долар офіційно подешевшав на 7 копійок, євро — на 10 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
1 вересня 2026, 16:53
Долар та євро знову подешевшали: Нацбанк оголосив курс на 2 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 2 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,45 грн;
- 1 євро — 51,53 грн.
Для порівняння, станом на 1 вересня офіційний курс долара становив 44,52 грн, а євро — 51,63 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася до обох валют.
Долар знизився з 44,52 грн до 44,45 грн, а євро — з 51,63 грн до 51,53 грн.
Таким чином, на початку вересня офіційний курс гривні продовжив зміцнення як до долара, так і до євро.
Джерело: Мінфін
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