Українці стали більше витрачати за кордоном: липень показав рекорд року

У липні 2026 року витрати українців за кордоном досягли $759 млн . Це найвищий показник з початку року. Порівняно з червнем витрати зросли на 6,7% . У євровому еквіваленті витрати українців за кордоном збільшилися на 7,8% — до 663 млн євро . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Що вплинуло на зростання

Зростання витрат може бути пов’язане насамперед із літнім сезоном відпусток. Українці активніше обирали поїздки за кордон, передусім до країн Європи.

Водночас збільшення витрат не обов’язково свідчить про нову хвилю міграції. Ймовірніше, липневий показник відображає сезонний туристичний фактор.

Додатково на суму витрат впливають інфляція за кордоном та подорожчання пального, що збільшує загальні витрати на поїздки, проживання, транспорт і щоденне споживання.

Що може бути далі

У серпні витрати українців за кордоном можуть залишатися високими через продовження сезону відпусток.

Подальша динаміка восени залежатиме вже не лише від туризму, а й від міграційних настроїв. Вони можуть змінюватися через інтенсивність обстрілів, ризики ескалації та очікування складнішого осінньо-зимового періоду.

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Що це означає

Липневе зростання витрат українців за кордоном є додатковим фактором попиту на валюту.

Поки що цей приріст більше схожий на сезонний ефект літніх поїздок. Однак восени показник може стати індикатором ширших процесів — зокрема зміни міграційної поведінки українців та настроїв домогосподарств перед зимою.