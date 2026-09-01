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1 вересня 2026, 15:18

Експорт IT-послуг України у липні зріс до $567 млн

Український IT-сектор продовжує нарощувати експорт, хоча темпи зростання залишаються помірними. У липні 2026 року продаж комп’ютерних послуг за кордон приніс Україні $567 млн. Такі дані оприлюднив Forbes Україна з посиланням на Національний банк України.

Український IT-сектор продовжує нарощувати експорт, хоча темпи зростання залишаються помірними.

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Порівняно з червнем показник збільшився на 1,1%, або $6 млн. Якщо ж порівнювати з липнем 2025 року, експорт зріс на 2,2%, або $12 млн.

Загалом, комп’ютерні послуги забезпечили 38,6% усього експорту українських послуг. Водночас їхня частка скоротилася на 2,3 відсоткових пунктів (в. п.) у річному вимірі та на 1,6 в.п. порівняно з попереднім місяцем.

Послуги поза IT зростають швидше

На тлі помірного збільшення IT-експорту загальний виторг України від експорту послуг у липні зріс значно відчутніше.

За місяць він збільшився на 5,4%, або $75 млн, і досяг $1,46 млрд. Тобто комп’ютерні послуги залишаються найбільшою окремою складовою українського експорту послуг, але інші сегменти ринку в липні росли швидше.

Для IT-галузі це означає, що її частка в загальному експорті послуг поступово зменшується навіть за умови зростання абсолютних доходів.

Що відбувалося з IT-експортом

У 2025 році український IT-експорт вийшов із майже дворічного періоду скорочення. За підсумками року обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 3,3%, або $210 млн, і становив $6,66 млрд, за даними НБУ.

Найкращий місячний результат минулого року припав на грудень — $685 млн. Це на 26% більше, ніж у листопаді, і найвищий місячний показник щонайменше за 2023−2024 роки.

Липневі $567 млн поки помітно нижчі за цей максимум. Водночас показник залишається вищим за рівень аналогічного місяця 2025 року.

Для української економіки експорт IT-послуг має особливе значення: на відміну від товарного експорту, він не потребує фізичного переміщення продукції через кордон і значною мірою залежить від роботи фахівців, які можуть надавати послуги міжнародним клієнтам дистанційно.

Подальша динаміка IT-експорту залежатиме від попиту на українських спеціалістів, ситуації на глобальному ринку технологій та здатності компаній зберігати міжнародні контракти. Поки що статистика НБУ показує помірне відновлення галузі після періоду скорочення, але до грудневого максимуму 2025 року сектор ще не повернувся.

Джерело: Мінфін
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