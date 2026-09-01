У вівторок, 1 вересня, середній курс долара втратив 3 копійки в купівлі та 2 копійки в продажу. Євро втратило 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
1 вересня 2026, 10:39
Курс валют 1 вересня: долар та євро дешевшають
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,32−44,81 грн. Євро купують за 51,37 грн, а продають за 52,04 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,75, євро — 51,80−52,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,31/44,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,42/51,46 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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