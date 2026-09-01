Прибутковість еталонних державних облігацій Японії у вівторок уперше з вересня 1996 року перевищила позначку 3% на тлі зростання занепокоєння стійкою інфляцією, роздутими державними витратами та очікуваннями подальшого підвищення ставок Банком Японії. Про це пише Investing.
Прибутковість японських облігацій уперше за 30 років перевищила 3%
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Прибутковість зростає
Прибутковість зросла на 2%, досягнувши трохи більше 3%, продовживши ралі, що спостерігалося протягом більшої частини серпня. З 2024 року показник зріс більш ніж утричі — після того, як Банк Японії почав згортати багаторічну політику надм'якого грошово-кредитного регулювання.
Однак останній стрибок прибутковості був зумовлений насамперед побоюваннями щодо зростання інфляції в Японії, особливо в умовах різкого подорожчання імпорту енергоносіїв унаслідок війни між США та Іраном.
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Чи підвищить ставку Банк Японії
Ринки розраховують на швидке підвищення ставки Банком Японії — особливо після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент закликав японську владу задуматися про бюджетну дисципліну і вищі відсоткові ставки.
Прем'єр-міністр Санае Такаїті оприлюднила плани щодо подальшого збільшення державних витрат та зниження податків — обидва кроки створюють додаткові фіскальні ризики для Японії.
Зростання прибутковості в Японії вписується в загальну тенденцію, що спостерігається на інших розвинених ринках: поєднання високої інфляції та надмірних державних витрат штовхає прибутковість вгору як у США, так і в Європі.
Міністерство фінансів США нещодавно втрутилося у ринок облігацій з метою зниження прибутковості, фактично вдвічі прискоривши темпи викупу короткострокових паперів.
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