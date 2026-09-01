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1 вересня 2026, 10:59

Обсяг торгів токенізованими цінними паперами за місяць зріс на 415%

Активність на ринку токенізованих цінних паперів показала рекордне зростання — у серпні обсяг операцій досягнув $29,5 млрд. Це більш ніж на 415% перевищує показник попереднього місяця, показала платформа RWA.xyz, пише Сoinmarketcap.

Активність на ринку токенізованих цінних паперів показала рекордне зростання — у серпні обсяг операцій досягнув $29,5 млрд.

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Кількість щомісячно активних адрес збільшилася більш ніж на 209%, до 1,3 млн. Число власників токенізованих акцій зросло на 167%, до 2,36 млн.

Загальна вартість реальних токенізованих активів (RWA), що перебувають у блокчейні, досягла $2,54 млрд. Це на 1,45% більше, ніж місяць тому, і на 637%, ніж зафіксовані роком раніше, ніж $344 млн.

Хто лідирує із платформ

81% ринку токенізованих паперів посідає три платформи. Лідером за обсягом стала Ondo із показником $842,8 млн.

За нею слідують xStocks американської криптобіржіKraken з $609,3 млн і bStocks найбільшою за обсягом торгів криптобіржі світу Binance з $599,9 млн.

Серед токенізованих активів, що відстежуються RWA.xyz, найбільшим названо папери Securitize Corp ($163 млн). На другому місці — Strategy PP Variable xStock із $136 млн, третє місце посіла токенізована версія Circle Internet Group від Ondo із $109 млн.

За прогнозом аналітиків американського банку Citi, до 2030 року світовий ринок токенізованих реальних активів має зрости з нинішніх $17 млрд до $5,5 трлн, а за оптимістичного сценарію — до $8,2 трлн. Банкіри пояснюють прогноз бажанням сучасних інвесторів мати цілодобовий доступ до фінансових активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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