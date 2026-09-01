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1 вересня 2026, 10:27

Скільки коштує зібрати першокласника у 2026 році — дослідження

Підготовка першокласника до школи у 2026 році коштує близько 12 923 грн — приблизно на 30% більше, ніж торік. У Кіровоградській області шкільний кошик дорівнює приблизно 61% середньої місячної зарплати, тоді як у Києві — близько 27%. Такі результати отримали аналітики Codes.com.ua після моніторингу цін на шкільні товари.

Підготовка першокласника до школи у 2026 році коштує близько 12 923 грн — приблизно на 30% більше, ніж торік.

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Як рахували

Для розрахунку використовувалися медіанні ціни на маркетплейсах і у торгових мережах, статистика Держстату та дані пошукових запитів Google.

За шість років підготовка до школи подорожчала більш ніж учетверо У 2020 році повна підготовка першокласника оцінювалася приблизно у 2,5−3 тис. грн. У 2026 році розрахункова вартість кошика Codes досягла 12 923 грн.

Якщо для порівняння взяти верхню межу кошика 2020 року — 3 000 грн, зростання становить приблизно 331%, а нинішня сума є у 4,3 раза більшою.

Скільки коштує підготувати дитину до школи у 2026 році: головні цифри

Відразу наведемо основні результати дослідження:

  • розрахункова вартість повного кошика першокласника у 2026 році — 12 923 грн;
  • зміна відносно 2025 року — зростання на 30%;
  • зміна відносно 2020 року — зростання понад 333%, або у 4,33 раза;
  • найдорожча стаття в структурі витрат — одяг, близько 65%;
  • найбільше здорожчання — одяг, +40%;
  • найбільше навантаження на середню зарплату — Кіровоградська область, 61%;
  • частка державної допомоги у витратах («Пакунок школяра» для першокласників) — 38,7%.

Варто зазначити, що вартість шкільного кошика пораховано так, ніби всі вказані товари є обов’язковими до придбання. Насправді сума витрат на підготовку до першого та старших класів може виявитися значно нижчою.

Як показує практика, одяг, взуття чи канцелярське приладдя часто є в наявності з минулих років чи вже придбані заздалегідь. З іншого боку, діти ростуть, тому такий спосіб економії не завжди спрацьовує. Також не враховано спеціалізовані витрати, наприклад, на придбання нового ноутбуку чи форми для занять у спортивній секції в позаурочний час.

Від 5 до 30 тисяч гривень: скільки реально можна витратити на школу

Наведені цифри стосуються середнього бюджету, коли батьки віддають перевагу якісним речам за помірною вартістю та не намагаються обмежитися лише найнеобхіднішим. Якщо ставити на меті економити на всьому, то, доклавши певних зусиль, можна підготувати першокласника до школи й за 5000 грн. Фактично вартість шкільного кошика залежить від купівельної спроможності батьків, бо, якщо не орієнтуватися на медіанні ціни, то розширений бюджет може скласти до 20 000−30 000+ грн.

Де шкільний кошик найбільше б'є по бюджету

В наступних областях витрати на підготовку дитини до школи перевищують половину середньої зарплати:

  • Кіровоградська область — 61,0% середньої зарплати;
  • Чернівецька — 59,6%;
  • Івано-Франківська — 54,4%;
  • Одеська — 53,2%;
  • Харківська — 52,4%;
  • Полтавська — 51,8%.

Для порівняння в Києві цей показник складає лише 26,9%, в середньому по Україні — 42,35%.

5 000 грн «Пакунка школяра» покривають близько 39% кошика

Державна допомога для першокласників у розмірі 5 000 грн покриває приблизно 38,7% розрахункової вартості повного кошика Codes.

Водночас базовий набір із навчального приладдя, рюкзака та сумки для змінного взуття оцінюється приблизно у 2 773 грн. Тож виплати достатньо, щоб закрити основні шкільні покупки та спрямувати залишок на інші потреби, наприклад, на одяг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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