Ціни на АЗС 31 серпня: бензин подорожчав, дизпальне дешевшає

У понеділок, 31 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 16 коп. до 80,07 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 13 коп. до 91,53 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».