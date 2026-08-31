У понеділок, 31 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 16 коп. до 80,07 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 13 коп. до 91,53 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
31 серпня 2026, 14:26
Ціни на АЗС 31 серпня: бензин подорожчав, дизпальне дешевшає
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 83,85 грн/л (здорожчав на 23 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,07 грн/л (здорожчав на 16 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,9 грн/л (здорожчав на 2 коп.);
- Дизпальне — 91,53 грн/л (здешевшало на 13 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,07 грн/л, що на 4 коп. дорожче порівняно із ціною на 28 серпня.
Які ціни на найбільших АЗС?
Джерело: Мінфін
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