Міжнародний ринок: долар зупинився поблизу двотижневого максимуму

У понеділок долар США дещо знизився, зробивши перепочинок поблизу двотижневого піку після трьох послідовних сесій зростання, оскільки валютні ринки сприйняли рішучу промову голови ФРС Кевіна Ворша у Джексон-Хоул та готувалися до шквалу першокласних економічних даних США. Про це пише Investing.

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Як відреагував долар

Індекс долара США, який вимірює курс долара США відносно кошика шести основних валют, знизився на 0,1% до 99,55 після досягнення внутрішньоденного максимуму близько 99,60, продовжуючи зростання на 0,6% у п'ятницю.

Базова сила долара відображає різке підвищення очікувань щодо процентних ставок у США, де постійний інфляційний тиск, зростання цін на сиру нафту та чіткі рекомендації центрального банку змусили відділи обміну валют враховувати високу ймовірність посилення монетарної політики до кінця року.

Основним рушієм, що спричинив багатосесійне зростання долара, була інавгураційна промова Ворша на симпозіумі в Джексон-Хоул у п'ятницю, де голова ФРС попередив, що політикам ще «є над чим працювати», якщо вони не зможуть досягти впевненості в тому, що інфляція повертається до цільового показника 2% на рік.

Ф'ючерси на фонди ФРС тепер передбачають майже 60% ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 16 вересня, що різко зростає з 35% до виступу Уорша.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, чутливих до політики, зросла до 4,33% — найвищого рівня за понад місяць, — забезпечуючи міцну підтримку дохідності долара за всіма основними валютними парами.

Додавши ще більше імпульсу до долара, світова ціна на нафту марки Brent підскочила на 2,7% до 90,50 долара за барель після прямих військових ударів США по іранських ракетних установках на острові Ларак та ударів у відповідь по позиціях США в Йорданії. Раптове зростання цін на енергоносії знову посилило побоювання щодо інфляції, ускладнюючи зусилля центрального банку щодо пом'якшення політики.

У центрі уваги — тиждень з важливими макроекономічними показниками США Оскільки долар консолідується поблизу багатотижневих максимумів, розподільники валют зосереджують свою увагу на насиченому даними економічному графіку США, щоб перевірити, чи відповідає сила ринку праці войовничій риториці Ворша.

Учасники ринку ретельно вивчають щільну послідовність показників зайнятості та активності напередодні вирішального звіту про ІСЦ за серпень, який відбудеться 11 вересня:

Очікується, що у п'ятничному звіті про зайнятість у несільськогосподарському секторі (NFP) буде показано відновлення 58 000 робочих місць після неочікуваного скорочення на 23 000 у липні, при цьому рівень безробіття, як очікується, залишиться на рівні 4,1%. Напередодні публікації у п'ятницю, липневі вакансії JOLTS у вівторок та серпневі приватні дані ADP у середу дадуть ранні сигнали щодо активності найму.

Індекс ISM у виробничій галузі США у вівторок, опублікований у серпні, надасть свіже уявлення про заводські ціни, а заплановані виступи керівників ФРС Майкла Барра у вівторок та Крістофера Воллера у четвер покажуть, чи отримає «яструбине» повідомлення Уорша широкий консенсус серед членів з правом голосу.

Єна перервала п'ятиденне падіння; юань стримався

Японська єна зросла на 0,2%, вперше за шість торгових сесій піднявшись до позначки близько 159,40 за долар.

Хоча єна коливалася поблизу пильно спостеріганого порогу в 160, підтримку їй забезпечила дохідність 10-річних державних облігацій Японії, що досягла максимумів 1996 року, а також коментарі міністра фінансів США Скотта Бессента, який висловив упевненість у тому, що голова Банку Японії Кадзуо Уеда «зробить правильну річ» на зустрічі лідерів фінансів G20 у Північній Кароліні.

Євро залишався загалом стабільним на рівні $1,1590. Єдина валюта залишалася зафіксованою поблизу багатотижневих мінімумів, оскільки трейдери зважували дані щодо інфляції в єврозоні, які будуть опубліковані пізніше цього тижня та, як очікується, закріплять ціноутворення для підвищення ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів 10 вересня.

Китайський юань (USD/CNY) торгувався без змін або трохи зміцнився на рівні 6,7200 після неоднозначних даних щодо внутрішньої економіки. Офіційний індекс PMI для промисловості Китаю у серпні трохи зріс до 49,8 з 49,2 у липні, але залишався на території скорочення п'ятий місяць поспіль, що є обмеженим каталізатором для стійкого зростання юаня.