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30 серпня 2026, 17:00

Що зміниться у польських школах для дітей з України з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року українських дітей, які здобувають освіту в Польщі, чекає низка певних зміни в отриманні освіти. Нововведення, насамперед, стосуються завершення тимчасових пільг та спрощень, які отримували українці шкільного віку у закладах освіти Польщі починаючи з 2022 року, пише Inpoland.net.

З 1 вересня 2026 року українських дітей, які здобувають освіту в Польщі, чекає низка певних зміни в отриманні освіти.

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Що зміниться для дітей

2025−2026 навчальний рік у Польщі став останнім, коли для школярів з України діяли спеціальні правила та перехідні положення Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та Положення Міністра освіти і науки про організацію навчання, виховання та піклування про дітей та молодь, які є громадянами України.

З 1 вересня українські діти в польських навчальних закладах вже здобуватимуть освіту за традиційним та стандартним Законом про освіту.

Діти з України навчатимуться у Польщі за тими ж правилами, що й усі іноземці

Школярі з України у новому навчальному році 2026/2027 будуть отримувати освіту у Польщі за загальною системою освітнього права для іноземців. Це не означає, що українці, які не знають польської чи знають її погано, будуть обмежені у своїх правах і можливостях при здобутті освіти. Польські школи і надалі продовжуватимуть підтримку учнів з України, але вже у іншому вигляді.

На що матимуть право українські школярі у польських школах:

  • Додаткові уроки польської мови — вони будуть безкоштовними, а відвідувати їх можна двічі на тиждень протягом 24 місяців.
  • Допомога фахівця. Для дітей, які не знають польської, навчальний заклад і надалі може наймати асистента вчителя зі знанням української, але тільки в тому випадку, якщо дитина навчається у польській школі перший рік. Такий асистент з дитиною працюватиме протягом 12 місяців.
  • Коригувальні заняття — якщо дитина погано засвоює якісь предмети, вона може відвідувати додаткові уроки, які організовує школа. Вони будуть доступними для учнів протягом 24 місяців.
  • Підготовчі класи — керівництво школи залишає за собою право відкривати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів. В таких класах навчання організовується відповідно до рівня знань учня та його мовного бар'єру.

У 2026−2027 навчальному році у польських школах діятиме програма «Дружня школа». Вона створена польським урядом для того, аби вирівняти освітні можливості українських дітей у польських школах, підтримати їх інтеграцію та також створити навколо таких дітей дружнє середовище. Навчальним закладам продовжать виділяти кошти на працевлаштування асистентів вчителів, а персонал шкіл проходитиме підвищення професійної кваліфікації.

Що втратили українські учні з 1 вересня

Перехідні положення Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та Положення Міністра освіти і науки про організацію навчання, виховання та піклування про дітей та молодь, які є громадянами України перестають діяти 31 серпня 2026 року.

З 1 вересня 2026 року для учнів з України та вчителів у школах Польщі не буде:

  • спрощеного вступу до школи та спрощеного розміщення у класі;
  • спрощених правил кваліфікації та оцінювання знань;
  • збільшеного ліміту на понаднормову працю для вчителів;
  • дозволу для шкільних помічників та асистентів працювати з дітьми без офіційного підтвердження знань польської мови.

Заборона на користування мобільними телефонами

З 1 вересня 2026 року у дитячих садках і початковій школі у Польщі дітям буде заборонено користуватися мобільними телефонами. Учням середніх класів також можуть заборонити мобільні телефони чи інші гаджети дистанційного зв’язку під час навчального процесу або ж визначать умови, при яких користування ними буде дозволеним. Відповідний Закон вже прийняло Міністерство національної освіти в Польщі ще 3 липня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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