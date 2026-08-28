Петиція про 4-денний робочий тиждень без зниження зарплати зібрала майже 16 тис. підписів

Петиція про запровадження чотириденного робочого тижня зібрала 15 812 підписів на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів. Для того, щоб петицію розглянув уряд, потрібно набрати 25 тисяч голосів.

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Авторка петиції Анна Павленко пропонує скоротити тривалість робочого тижня до 32 годин, зберігши при цьому працівникам повну заробітну плату. Мета ініціативи, як зазначено в тексті петиції, — підвищення продуктивності праці, покращення ментального й фізичного здоров'я громадян та адаптація українського ринку праці до сучасних європейських стандартів.

Для реалізації цієї ідеї авторка закликає уряд ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України.

Як пропонують запровадити нові правила

Петиція містить дві конкретні вимоги.

По-перше — ініціювати обов'язкові для всіх форм власності зміни до Кодексу законів про працю, які встановлять чітку норму робочого часу: не більше 4 робочих днів (32 години) на тиждень із обов'язковим збереженням повного розміру зарплати та права на належні відпочинки.

По-друге — запровадити обов'язковий державний пілотний проєкт із чітким переліком галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, для яких перехід на новий графік стане обов'язковим на першому етапі реформи. Лише після цього авторка пропонує масштабувати ініціативу на всю країну.

Якими аргументами обґрунтовують реформу

Авторка петиції наводить кілька аргументів на користь скорочення робочого тижня. Один із головних — критичне виснаження психіки українців в умовах війни. На думку авторки, психіка громадян уже тривалий час перебуває під колосальним тиском через повітряні тривоги, обстріли й хронічний стрес, а робота 5−6 днів на тиждень у таких умовах лише поглиблює ризики депресії та психологічного вигорання.

Також у петиції наводять результати міжнародних експериментів, зокрема у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, які показали зростання продуктивності праці на 15−35% за умов чотириденного робочого тижня.

За словами авторки петиції, для держави це означає суттєву економію коштів, які раніше витрачалися на оплату періодів непрацездатності та пошук тимчасової заміни працівникам.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, під час воєнного стану роботодавець може зменшити працівнику посадовий оклад, навіть якщо тривалість робочого дня залишається незмінною.

У звичайних умовах зміна окладу в бік погіршення є зміною істотних умов праці. За статтею 32 КЗпП працівника потрібно було попередити про таку зміну щонайменше за два місяці. Аналогічну вимогу містить стаття 103 КЗпП щодо повідомлення про погіршення умов оплати праці. Під час воєнного стану діє інший порядок.