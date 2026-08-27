У Києві відбудеться масштабна конференція від Integrity Vision та Camunda

10 вересня 2026 року в Києві відбудеться спільна конференція лідерів у сфері автоматизації — української компанії Integrity Vision та міжнародного вендора платформи Camunda. Захід стане майданчиком для обміну практичним досвідом оптимізації процесів, розбудови гнучкої IT-інфраструктури та використання штучного інтелекту у фінансовому, страховому та ритейл-секторах.

Зустріч технологічних лідерів у Києві

Експерти Integrity Vision та Camunda збирають професійну спільноту на ексклюзивну подію, присвячену оркестрації процесів та цифровим змінам.

Захід орієнтований на топменеджерів, IT-директорів, керівників напрямів автоматизації та архітекторів систем із банківської сфери, страхового бізнесу, телекому та великого ритейлу. Учасників чекає відкритий діалог про актуальні виклики ринку, практичний досвід масштабних впроваджень в Україні, погляд міжнародної команди Camunda на розвиток платформи та якісний нетворкінг.

Синергія світового вендора та української експертизи

Масштаб цієї події — закономірний результат багаторічного партнерства. Сьогодні німецька платформа Camunda є світовим лідером у сфері оркестрації процесів. Їй довіряють 9 із 10 провідних банків світу, а також глобальні корпорації, такі як Atlassian, Lufthansa та Deutsche Telekom.

В Україні ключовим представником технології є компанія Integrity Vision, яка вибудувала сильну експертизу в автоматизації високонавантажених процесів:

№ 1 в Україні : Integrity Vision є єдиним сертифікованим Platinum-партнером Camunda в країні.

Експертиза глобального рівня : компанія отримала офіційну відзнаку Recognized Migration Partner, першою в Україні реалізувавши повноцінну міграцію складних систем клієнтів із Camunda 7 на нове покоління платформи — Camunda 8.

Участь у формуванні світових стандартів: рівень довіри вендора досяг такого масштабу, коли фахівці Integrity Vision залучаються до розробки питань для офіційних сертифікаційних тестів, які складають розробники по всьому світу.

«Для нас статус Platinum — це не про красиву позначку на сайті, а про щоденну довіру вендора. Коли розробники Camunda радяться з нашою командою щодо сертифікаційних тестів або довіряють складні переходи систем, ми розуміємо, що українські інженери впроваджують рішення світового рівня. І найголовніше — цей досвід прямо зараз працює на стійкість українського бізнесу», — зазначає Інна Соловйова, CEO Integrity Vision.

Шлях до лідерства: від Enterprise-систем до гнучкої архітектури

Історія Integrity Vision розпочалася у 2010 році. Тоді компанія постачала на ринок класичні, дещо консервативні системи класу Enterprise BPM від міжнародних IT-корпорацій. Це були надійні, але ресурсомiсткi в обслуговуванні рішення.

З часом ринок висунув нові вимоги. Сучасному бізнесу знадобилася більша гнучкість та технологічна незалежність — можливість швидко змінювати й масштабувати процеси без жорсткої прив'язки до одного дорогого продукту.

Шукаючи ефективну альтернативу громіздким системам, експерти Integrity Vision звернули увагу на німецьку платформу Camunda — ефективне open-source рішення, яке підкупило використанням стандарту BPMN (зрозумілої мови візуальних схем, з якою команда вже мала глибокий досвід), а також найсучаснішим технологічним стеком, що давав розробникам повну свободу для побудови гнучкої архітектури.

2018 рік як точка прориву

Справжнім тестом на міцність став 2018 рік. Integrity Vision взяла участь у складному проєкті від одного з найбільших банків України, запропонувавши, замість рішень від звичних гравців на цьому ринку, гнучке рішення на базі Camunda.

Успішна реалізація проєкту відкрила новий етап партнерської взаємодії:

Пряме навчання в Берліні : експерти компанії регулярно відвідували штаб-квартиру Camunda у Німеччині, переймаючи досвід безпосередньо у розробників платформи.

Міжнародна інтеграція: команда стала постійним учасником глобальних конференцій CamundaCon, інтегруючи провідні світові практики в українські проєкти для банків, ритейлу та фінансових установ.

Практична цінність для бізнесу

Сьогодні ефективність компаній у банківській сфері, страхуванні, телекомі та ритейлі прямо залежить від швидкості обробки запитів і прозорості операційних процесів. Спільна конференція 10 вересня — це можливість отримати свіжі інсайти про те, як побудувати відмовостійку архітектуру, скоротити час виведення нових продуктів на ринок (Time to Market) та підготувати бізнес до масштабування.

Що саме чекає на вас на конференції? Ми відійдемо від сухої теорії та зосередимося на реальних викликах бізнесу. На вас чекають виступи глобальних експертів безпосередньо від розробників платформи Camunda, а також реальні кейси інтеграції.

А головне — ми дамо відповідь на одне з найгарячіших питань сьогодення: як найбільш затребувані процеси переробити під штучний інтелект. На реальних прикладах ми простою мовою розберемо, чи можна взагалі дозволити ШІ приймати самостійні рішення у фінансовому секторі, та як керувати розумними AI-агентами так, щоб не втратити контроль над суворими корпоративними правилами та безпекою.

Приєднуйтесь до заходу 10 вересня, щоб обмінятися досвідом та відкрити нові можливості для розвитку вашого бізнесу:

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