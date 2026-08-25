Як змінити вид пенсії та обрати вигідніший варіант: пояснення ПФУ

Українці, які одночасно мають право на кілька видів пенсії, можуть обрати лише одну виплату. Водночас вид пенсії можна змінити — для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, пояснили в ПФУ .

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Який вид пенсії можна обрати

Йдеться про пенсію

за віком,

по інвалідності,

за вислугу років

у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо людина має право на кілька таких виплат, одночасно отримувати їх не можна — потрібно самостійно обрати один варіант.

Наприклад, пенсіонер, який має право і на пенсію за вислугу років, і на пенсію за віком, може перейти на той вид виплати, який буде для нього вигіднішим.

Як подати заяву

Для переходу на інший вид пенсії необхідно звернутися із заявою до сервісного центру ПФУ або подати її онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.

Для дистанційного оформлення знадобиться кваліфікований електронний підпис.

На порталі ПФУ потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати послугу «Заява на перерахунок пенсії», а у полі «Вид перерахунку» — опцію «Перехід на інший вид пенсії».

До заяви можуть додаватися скан-копії паспорта, документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків та документів про страховий стаж. Останні потрібні за періоди роботи до 1 січня 2004 року, якщо їх раніше не долучали до пенсійної справи.

Скан-копії мають бути кольоровими, чіткими, у форматі JPG або PDF та розміром до 1 МБ кожна. Після заповнення заяви необхідно перевірити дані, підписати її КЕП і надіслати до ПФУ.

Статус розгляду звернення можна відстежувати в розділі «Мої звернення».

Нагадаємо

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде. Щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.