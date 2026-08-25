Бізнесу можуть скасувати плату за землю біля зон бойових дій

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15552 , який передбачає податкову пільгу для власників і користувачів земель, що постраждали через війну. Документ зареєстрований 24 серпня 2026 року і наразі опрацьовується в комітетах. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Автори пропонують на час воєнного стану та до кінця року його припинення не нараховувати земельний податок і орендну плату за державну та комунальну землю для трьох категорій ділянок:

землі на територіях активних бойових дій; землі на тимчасово окупованих територіях; ділянки в межах 40 км від територій активних бойових дій.

Саме 40-кілометрова зона є новацією. Пільга має поширюватися на землі фізичних і юридичних осіб, а також ФОП.

Для фізосіб її пропонують застосовувати ретроспективно, з 1 січня 2025 року, для бізнесу — з 1 березня 2025 року.

Як перерахують уже сплачені податки

Законопроєкт передбачає не лише майбутнє звільнення від сплати. Платники, які вже задекларували плату за землю за 2025−2026 роки, зможуть подати уточнюючі декларації та зменшити нараховані зобов’язання.

Для ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами або непридатних через загрозу такого забруднення, також передбачено коригування зобов’язань за 2025−2026 роки.

Податкові повідомлення-рішення, які вже були винесені щодо ділянок, що підпадуть під нову пільгу, пропонується скасувати. Відповідно, визначені за ними грошові зобов’язання та податковий борг мають бути анульовані.

Якщо платник уже переплатив, кошти пропонується зарахувати в рахунок майбутніх платежів. За наявності іншого податкового боргу переплату спрямують на його погашення.

Поки що це лише законопроєкт: 24 серпня його направили на розгляд профільних комітетів Верховної Ради.

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