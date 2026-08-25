З нагоди Дня знань «Мінфін» спільно з Академією Мінфін розігрують три книжкові бестселери про інвестиції. Розповідаємо, як ви можете виграти один із них.
Розігруємо книжкові бестселери за підписку на інстаграм «Мінфіну» та Академії Мінфін
До 1 вересня «Мінфін» разом з Академією Мінфін підготували розіграш для тих, хто цікавиться фінансами та інвестиціями. Розіграш триває в Instagram — учасники можуть виграти одну з трьох популярних книжок про інвестування.
Які книги можна виграти
Розігруємо три відомі багатьом інвесторам видання:
📚 «Правила інвестування Воррена Баффета: як зберігати та примножувати капітал» Джеремі С. Міллера — книга розповідає про підходи мільярдера Воррена Баффета до інвестування та про загальні принципи примноження капіталу.
📚 «Думай повільно… вирішуй швидко» Даніеля Канемана — автор досліджує особливості людського мислення та пояснює, як ми ухвалюємо рішення, зокрема стосовно грошей, і чому можемо припускатися помилок.
📚 «Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування» Бенджаміна Грема — одна з найвідоміших книг про вартісне інвестування та довгостроковий підхід до роботи з капіталом.
Ці книги охоплюють різні аспекти інвестування — від психології ухвалення рішень до принципів оцінки активів та управління капіталом. І одна з книг може стати вашою.
Як взяти участь у розіграші
Для цього виконайте прості умови:
1️⃣ Підпишіться на сторінки @minfin.academy та @minfin.com.ua в інстаграмі
2️⃣ Вподобайте публікацію в інстаграмі про розіграш
3️⃣ Відмітьте в коментарях друга, якому також цікава тема інвестицій та примноження капіталу.
Кількість коментарів не обмежена. Що більше відміток різних друзів — то вищими будуть ваші шанси на перемогу.
❗ Переможців оберемо 1 вересня о 15:00 за допомогою сервісу для випадкового вибору коментарів в Instagram. Імена трьох переможців оголосимо в сториз.
Детальні умови та участь у розіграші — в Instagram «Мінфіну».
Переходьте за посиланням та долучайтесь.
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