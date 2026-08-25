США хочуть анулювати до 200 тисяч віз: кого це торкнеться

Найближчими тижнями Держдепартамент США оголосить про анулювання віз B1 та B2, власники яких запросили притулок у країні. Про це пише агентство Associated Press, яке ознайомилося з документами відомства.

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Про які візи йдеться

Йдеться про так звані туристичні (B2, Tourism & Medical Treatment) та ділові (B1, Business) візи, видані в період з 2016 по 2026 рік.

Адміністрація Трампа планує відкликати візи у координації з міністерством внутрішньої безпеки.

За словами прес-секретаря Держдепартаменту Томмі Піготта, це необхідно, щоб «виявити та анулювати неіміграційні візи іноземців, які прибули до США, стверджуючи, що є короткостроковими відвідувачами, а потім подають заяву на притулок, щоб залишитися тут назавжди».

За словами американських чиновників, анулювання віз не обов'язково призведе до негайної депортації. Більшість тих, чиї справи про притулок зараз розглядаються, переведуть до іншої категорії.

Якщо це станеться, відгук стане найбільшим разовим масовим анулюванням віз в історії США і, швидше за все, призведе до судових позовів, зазначає Associated Press.