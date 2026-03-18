Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 12:15

Польща увійшла до топ-20 економік світу, посунувши Швейцарію

Економіка Польщі офіційно обійшла Швейцарію та увійшла до двадцятки найбільших у світі, перевищивши обсяг річного виробництва в 1 трильйон доларів. На тлі цих макроекономічних показників адміністрація США Дональда Трампа активно просуває ідею запрошення Варшави на цьогорічний саміт Великої двадцятки (G20). Про це повідомляє AP.

Економіка Польщі офіційно обійшла Швейцарію та увійшла до двадцятки найбільших у світі, перевищивши обсяг річного виробництва в 1 трильйон доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від талонної системи до трильйонного ВВП

Ще покоління тому, на руїнах посткомуністичної системи 1989−1990 років, поляки отримували базові товари (цукор і борошно) за талонами, а їхні доходи становили лише десяту частину від заробітків західних німців. За 35 років країна здійснила стрімкий статистичний стрибок: ВВП на душу населення (за даними МВФ, з поправкою на купівельну спроможність та нижчу вартість життя) зріс із $6 730 у 1990 році (38% від середнього показника в ЄС) до $55 340 у 2025 році. Це становить 85% від середнього показника Євросоюзу і фактично випереджає рівень Японії ($52 039).

З моменту вступу до Євросоюзу у 2004 році польська економіка демонструвала середнє щорічне зростання на рівні 3,8%, що значно перевищує загальноєвропейські 1,8%.

Потенційне запрошення Польщі на саміт G20 залишається суто символічним жестом: жодна країна-гість не була підвищена до статусу повноправного члена з моменту першої зустрічі G20 на рівні міністрів фінансів у 1999 році (тоді учасників відбирали за «системною значущістю», а не лише за розміром ВВП).

Інституції замість олігархії та європейські дотації

За словами Марціна Пйонтковського з Варшавського університету Козьмінського, автора книги про економічний підйом країни, цей результат не був наслідком одного вдалого рішення. Вирішальним фактором стала швидка розбудова жорстких інституційних меж для бізнесу: з'явилися незалежні суди, антимонопольне відомство для забезпечення чесної конкуренції та сувора банківська регуляція. Завдяки цьому економіку не захопили олігархічні клани.

Значну роль відіграв політичний консенсус щодо вступу до ЄС та доступ до гігантського єдиного ринку, що супроводжувалося вливанням мільярдів євро європейських дотацій. «Поляки знали, куди йдуть, — зазначає Пйонтковський. — Польща просто завантажила інституції та правила гри, на розробку яких Захід витратив 500 років».

Ставка на освіту та повернення кадрів

Комуністичне минуле, попри свою репресивність, зруйнувало старі соціальні бар'єри, відкривши доступ до вищої освіти для робітників фабрик та фермерів. Сьогодні половина польської молоді має дипломи. За твердженням Пйонтковського, молоді поляки краще освічені за німецьких однолітків, але заробляють удвічі менше, що створює «непереможну комбінацію» для залучення іноземних інвесторів.

Ця динаміка стимулює повернення фахівців. Інженерка Джоанна Ковальська після п'яти років роботи в американському офісі Microsoft повернулася до Познані (міста з населенням 500 000 осіб між Берліном і Варшавою). Нині, як випускниця Познанського технологічного університету, вона працює в Познанському суперкомп'ютерному та мережевому центрі над створенням першої в Польщі фабрики штучного інтелекту. Цей проєкт інтегрується з квантовим комп'ютером — одним із десяти на континенті, що фінансуються програмою ЄС.

Структурна криза «економічного дива»

Попри символічне подолання позначки в $1 трильйон та амбіції щодо G20, Польща стикається з серйозними макроекономічними викликами. Хоча середня зарплата в країні досі нижча за середню в ЄС, а міжнародних брендів створено обмаль, головною проблемою залишається бюджетна дисципліна та старіння нації.

Згідно з прогнозами МВФ та ОЕСР на 2025−2026 роки, фінансова ситуація у Польщі погіршується: дефіцит державного бюджету сягнув близько 6,8% ВВП, що більш ніж удвічі перевищує допустимий ліміт ЄС. Крім того, польська економіка стикається з гострою демографічною кризою. З огляду на низьку народжуваність, населення стрімко старішає (за оцінками, до 2060 року понад 35% населення становитимуть люди старше 60 років, а кількість працівників катастрофічно впаде).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Олександр Савчук и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами