Частина бізнесу зможе уникнути відключень світла взимку: яка умова уряду

Кабінет Міністрів дозволив окремим промисловим і комерційним споживачам не потрапляти під графіки обмеження електропостачання. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль. Новий механізм стосується підприємств, які значною мірою забезпечують себе електроенергією самостійно або за рахунок імпорту.

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Хто зможе працювати без обмежень

Не застосовувати графіки обмеження зможуть компанії, які покривають щонайменше 80% власного споживання електроенергією з джерел, не пов’язаних із загальною мережею.

Йдеться про:

власне виробництво електроенергії;

об'єкти розподіленої генерації в межах одного оператора системи розподілу;

імпортовану електроенергію.

Нові правила мають стимулювати підприємства інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Зокрема, механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації.

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У Міненерго очікують, що це сприятиме появі додаткових потужностей, особливо в регіонах із дефіцитом електроенергії. Для бізнесу імпорт також стане способом забезпечити необхідні обсяги електроенергії на ринкових умовах.

Рішення уряду ухвалене напередодні опалювального сезону, який може стати одним із найскладніших для української енергосистеми від початку повномасштабної війни.

За словами Шмигаля, Росія змінює тактику ударів по критичній інфраструктурі. Якщо раніше основними цілями були електростанції та об'єкти теплопостачання, то тепер дедалі частіше атакуються системи водопостачання.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Європа продовжує впевнено нарощувати частку чистої енергії, хоча попереду залишається чимало роботи для досягнення кліматичних цілей.

Згідно з даними Євростата, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному обсязі споживання піднялася до 26,2% проти 25,2% роком раніше