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20 серпня 2026, 18:13

Українці ввезли понад 23 тис. вживаних авто за місяць: які машини обирали

У липні 2026 року в Україні вперше зареєстрували 23 137 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8,1% більше, ніж у червні, і найвищий місячний результат від початку року; до торішніх результатів липня бракує всього 19 авто. Про це йдеться в дослідженні Інституту досліджень авторинку.

У липні 2026 року в Україні вперше зареєстрували 23 137 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону.

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Що показало дослідження

Змінився не лише обсяг. Дві третини машин були віком до 10 років, а з 1 726 додаткових реєстрацій проти червня 716 припали на електромобілі. Водночас їхній результат усе ще на 37,5% нижчий, ніж рік тому.

Липень став найактивнішим місяцем 2026 року

Кількість перших реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків зросла з 21 411 у червні до 23 137 у липні. Приріст становив 1 726 авто, або 8,1%. Це найбільший місячний обсяг у січні-липні 2026 року.

Річна картина майже рівна: у липні 2025 року було 23 156 реєстрацій, тобто нинішній результат нижчий лише на 19 авто, або 0,1%. Проте стабільний загальний обсяг приховує помітну зміну структури. Після грудневого піка та різкого січневого спаду ринок поступово відновлювався; січневий аналіз Інституту пояснював цей перелом достроковим оформленням електромобілів перед поверненням ПДВ з 1 січня 2026 року.

Дві третини ввезених авто були віком до 10 років

У липні 15 596 автомобілів, або 67,4%, мали вік до 10 років. У червні таких було 13 803, або 64,5%.

  • До 5 років — 6 866 авто, або 29,7%.
  • 6−10 років — 8 730 авто, або 37,7%.
  • 11−15 років — 4 531 авто, або 19,6%.
  • 16 років і більше — 3 010 авто, або 13,0%.

Дві молодші вікові групи разом додали проти червня 1 793 реєстрації, тоді як кількість старших авто зменшилася на 67. Отже, липневий приріст забезпечили саме машини віком до 10 років.

Електромобілі дали 42% місячного приросту

Бензинові авто залишилися найбільшою групою — 12 418 реєстрацій, або 53,7%. Далі йдуть дизельні — 4 381 (18,9%), електричні — 3 361 (14,5%), гібридні — 2 334 (10,1%), авто з ГБО — 525 (2,3%) та газові — 118 (0,5%).

Порівняно з червнем електромобілі додали 716 реєстрацій — 41,5% загального приросту. Гібриди додали ще 323, бензинові авто — 648. Однак у річному порівнянні електромобілі все ще мають найбільше абсолютне скорочення: мінус 2 017 авто, або 37,5%. Одночасно гібриди зросли на 83,3%, а бензинові — на 13,6%. Отже, майже незмінний загальний обсяг складається вже з іншого набору силових установок.

Німеччина й США виготовили понад половину липневих авто

У цьому зрізі автомобілі згруповано за місцем виготовлення. Воно не обов’язково збігається з країною, з якої машину фактично привезли, місцем попередньої реєстрації чи країною продавця.

За цією ознакою лідирує Німеччина — 6 841 авто, або 29,6%, а другою є США — 5 172, або 22,4%.

  1. Німеччина — 6 841 (29,6%).
  2. США — 5 172 (22,4%).
  3. Південна Корея — 1 968 (8,5%).
  4. Японія — 1 944 (8,4%).
  5. Мексика — 1 750 (7,6%).
  6. Франція — 1 479 (6,4%).
  7. Чехія — 1 078 (4,7%).
  8. Велика Британія — 1 007 (4,4%).
  9. Канада — 454 (2,0%).
  10. Швеція — 392 (1,7%).

Авто, виготовлені у США, додали проти червня 709 реєстрацій і забезпечили 41,1% загального місячного приросту. Серед десяти найбільших виробничих країн також помітно зросли Японія (+237), Мексика (+175) та Канада (+50), тоді як Велика Британія втратила 24, а Чехія — 7 реєстрацій.

Tiguan і Q5 очолили рейтинг моделей

Volkswagen зберіг перше місце серед марок із 3 072 авто. Далі розташувалися Audi (2 371), Nissan (1 807), BMW (1 738), Ford (1 523), Renault (1 346), Hyundai (1 203), Tesla (1 104), KIA (1 098) та Skoda (992). Перша десятка охопила 70,3% усього сегмента.

У місячному порівнянні найбільше серед топ-10 марок додала Tesla — 327 авто, або 42,1%. Проте її результат усе ще на 499 авто нижчий, ніж у липні 2025 року. Це ще один приклад того, як місячне відновлення може співіснувати з нижчим річним рівнем.

Десять моделей із найбільшою кількістю перших реєстрацій серед імпортованих вживаних легковиків у липні 2026 року. Розрахунки Інституту досліджень авторинку.

  1. Volkswagen Tiguan — 932.
  2. Audi Q5 — 797.
  3. Volkswagen Golf — 671.
  4. Skoda Octavia — 661.
  5. Nissan Rogue — 658.
  6. Tesla Model Y — 511.
  7. Ford Kuga/Escape — 489.
  8. Tesla Model 3 — 458.
  9. Mazda CX-5 — 432.
  10. Volkswagen Passat — 430
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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