Ормузька протока знову пропускає нафту: як США захищають танкери

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2026, 14:50

Ормузька протока знову пропускає нафту: як США захищають танкери

За даними Axios, США організували захищений маршрут через південну частину Ормузької протоки. Американські винищувачі прикривають судна від атак Ірану, а пошкодження радарів обмежило можливості Тегерана контролювати рух у стратегічному водному коридорі.

За даними Axios, США організували захищений маршрут через південну частину Ормузької протоки.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює коридор для танкерів

Американські військові стверджують, що цим маршрутом щоночі проходять близько 15−20 суден. Це дозволяє вивозити на світовий ринок близько 10 млн барелів нафти на добу — приблизно половину довоєнного обсягу.

Операцію координує робоча група зі штабу армії США у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна, спільно з партнерами з країн Перської затоки. Військові формують щоденний графік проходження суден.

Порожні танкери прямують з Аравійського моря до Перської затоки для завантаження, після чого повертаються тим самим маршрутом. Судна рухаються організованими колонами і тільки у визначені часові інтервали.

Безпеку маршруту забезпечують винищувачі ВПС США. Вони прикривають танкери від іранських безпілотників та крилатих ракет.

За словами американського чиновника, який знайомий з операцією, США контролюють південну частину протоки вже близько двох місяців.

Читайте також: США стягуватимуть плату за прохід через Ормуз

Іран втратив частину контролю

Передумовою для роботи коридору стала двотижнева операція Центрального командування США, під час якої були пошкоджені іранські радіолокаційні системи. Через це Іран втратив можливість повноцінно стежити за південним каналом протоки.

Нині іранські сили використовують кілька відновлених радарів і спостерігачів на катерах. Через обмежену інформацію про рух суден ракети та безпілотники запускаються за приблизними координатами. Американські військові їх перехоплюють.

Протягом цього тижня США заявили про знищення восьми іранських безпілотників та двох крилатих ракет.

Для нафтового ринку робота коридору має пряме значення: Ормузька протока залишається одним із головних маршрутів світових поставок нафти. Відновлення руху навіть частини танкерів зменшує ризик повного припинення експорту з країн Перської затоки, хоча військова загроза для судноплавства зберігається.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв «Мінфін», Китай продемонстрував новий спосіб впливати на світовий нафтовий ринок — не скорочуючи видобуток, а змінюючи власний попит. Країна скоротила імпорт нафти на 5,5 млн барелів на добу. За оцінками експертів, це могло зменшити ціну Brent щонайменше на $30.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами