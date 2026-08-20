Ормузька протока знову пропускає нафту: як США захищають танкери

За даними Axios , США організували захищений маршрут через південну частину Ормузької протоки. Американські винищувачі прикривають судна від атак Ірану, а пошкодження радарів обмежило можливості Тегерана контролювати рух у стратегічному водному коридорі.

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Як працює коридор для танкерів

Американські військові стверджують, що цим маршрутом щоночі проходять близько 15−20 суден. Це дозволяє вивозити на світовий ринок близько 10 млн барелів нафти на добу — приблизно половину довоєнного обсягу.

Операцію координує робоча група зі штабу армії США у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна, спільно з партнерами з країн Перської затоки. Військові формують щоденний графік проходження суден.

Порожні танкери прямують з Аравійського моря до Перської затоки для завантаження, після чого повертаються тим самим маршрутом. Судна рухаються організованими колонами і тільки у визначені часові інтервали.

Безпеку маршруту забезпечують винищувачі ВПС США. Вони прикривають танкери від іранських безпілотників та крилатих ракет.

За словами американського чиновника, який знайомий з операцією, США контролюють південну частину протоки вже близько двох місяців.

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Іран втратив частину контролю

Передумовою для роботи коридору стала двотижнева операція Центрального командування США, під час якої були пошкоджені іранські радіолокаційні системи. Через це Іран втратив можливість повноцінно стежити за південним каналом протоки.

Нині іранські сили використовують кілька відновлених радарів і спостерігачів на катерах. Через обмежену інформацію про рух суден ракети та безпілотники запускаються за приблизними координатами. Американські військові їх перехоплюють.

Протягом цього тижня США заявили про знищення восьми іранських безпілотників та двох крилатих ракет.

Для нафтового ринку робота коридору має пряме значення: Ормузька протока залишається одним із головних маршрутів світових поставок нафти. Відновлення руху навіть частини танкерів зменшує ризик повного припинення експорту з країн Перської затоки, хоча військова загроза для судноплавства зберігається.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв «Мінфін», Китай продемонстрував новий спосіб впливати на світовий нафтовий ринок — не скорочуючи видобуток, а змінюючи власний попит. Країна скоротила імпорт нафти на 5,5 млн барелів на добу. За оцінками експертів, це могло зменшити ціну Brent щонайменше на $30.