Компанії зі спецдозволами на надра заробили 1,5 трлн грн у 2025 році — YouControl

Загалом 2317 українських компаній, 2 іноземні юридичні особи та 90 фізичних осіб володіють 3557 чинними спецдозволами на користування надрами. Про це йдеться в новому дослідженні YouControl.

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Концентрація та регіональний розподіл

В цілому 2 317 українських компаній, а також 2 іноземні юридичні особи і 90 фізичних осіб мають 3 557 дійсних спеціальних дозволів на користування надрами. Більшість компаній-власників таких спецдозволів мають по одному дійсному дозволу, проте є низка компаній, де їхня кількість сягає кількох сотень чи десятків.

Абсолютним лідером за кількістю дозволів є компанія, що здійснює діяльність з добування природного газу (213 дозволів), що утримує найбільший портфель родовищ.

Наступні позиції за кількістю дозволів посідають компанія з основним видом економічної діяльності «добування сирої нафти» (90 дозволів), та компанія, що здійснює «діяльність головних управлінь» (хед-офісів)" — (42 дозволи). Також значна частина дозволів належить регіональним водоканалам та комунальним підприємствам.

Упродовж 1990-х і 2000-х років темпи видачі дозволів залишалися помірними — у середньому 60−120 дозволів на рік. Однак із 2021 року відбулася суттєва активізація ліцензування. Абсолютний рекорд за весь період спостереження зафіксовано саме у 2021 році — 341 виданий дозвіл.

Попри складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, високі темпи ліцензування зберігалися і надалі: у 2022 році було видано 159 дозволів, у 2023-му — 223, у 2024-му — 195, а за 11 місяців 2025 року — 147 дозволів.

Понад 47% (1 092) юросіб задіяні в добувній промисловості та розробленні кар'єрів. Основний вид економічної діяльності ще 532 компаній відносяться до секції «переробна промисловість», 28% (148) з яких займаються виробництвом напоїв. У сфері водопостачання та водовідведення задіяні ще 199 компаній. Також значна кількість юросіб працюють в торгівлі (80) та охороні здоров’я (66).

Найбільше проаналізованих компаній зареєстровано в Києві (272), Львівській (206) та Житомирській (177) областях. Разом із Закарпатською (127) та Вінницькою (117) областями вони формують п'ятірку лідерів. Такий розподіл може бути зумовлений високою економічною активністю столиці, а також значним природно-ресурсним потенціалом західних і центральних регіонів.

Хто стоїть за власниками спецдозволів

У структурі власності 371 компанії виявлено юридичних або фізичних осіб, зареєстрованих чи таких, що мають громадянство 58 іноземних країн. При цьому в структурі власності окремих компаній можуть одночасно бути представлені учасники, акціонери або бенефіціари з кількох країн. Водночас наявність іноземних учасників чи акціонерів не завжди означає іноземне кінцеве володіння: у значної кількості таких компаній кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни України.

Найбільше серед співвласників компаній, що мають спецдозволи на користування надрами, представників Кіпру (142), Нідерландів (42), Швейцарії (29), Великої Британії (26), Німеччини (21), Чехії (18), США (17), Австрії (15), Сейшельських островів (13) та Туреччини (11).

В структурі власності 5 компаній з проаналізованого переліку прямо чи опосередковано є представники з росії. Разом з тим, 2 з них вірогідно перереєстровані за російським законодавством.

Загалом у 61 компанії з вибірки спрацював фактор «Експрес-аналізу» в YouControl «вірогідно зареєстровані за російським законодавством». Переважно це юрособи з тимчасово окупованих регіонів — А Р Крим , Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області.

Наприклад, 24 з усіх проаналізованих компаній належать до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. Власне, міжнародний виробник снеків, шоколаду та печива, що представлений в Україні зокрема компаніями-власниками спецдозволів на видобуток корисних копалин, має дочірню компанію в росії. Ще 27 юросіб з досліджуваного переліку прямо чи через своїх учасників, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників чи посадових осіб є співвласниками російських організацій.

Власниками спецдозволів на видобуток вуглеводних корисних копалин є дві іноземні компанії: одна з Нідерландів та одна з Британських Віргінських островів. Перша, є дочірньою компанією італійської нафтогазової компанії. А друга займається геологорозвідкою та розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря.

642 компанії з вибірки пов’язані із 351 корпоративною групою в системі YouControl. Водночас деякі компанії відносяться до кількох груп одночасно, а низка корпоративних груп мають у складі по кілька компаній з проаналізованого переліку.

Позитивну виручку у 2025 році отримали 1 494 компанії з усіх проаналізованих компаній на загальну суму понад 1,5 трлн грн, що на 17,4 млрд грн більше ніж заробили 1 477 компаній з вибірки у 2024 році. Виручка у деяких компаній дорівнювала нулю, а частина компаній не оприлюднили фінансові дані за 2024−2025 рр.

Які корисні копалини найчастіше охоплюють спецдозволи

Дані аналізу переліку спецдозволів на користування надрами свідчать, що компанії в Україні мають право видобувати понад 260 видів корисних копалин або їхніх конкретних компонентів. Водночас один спеціальний дозвіл може передбачати право на видобування кількох видів корисних копалин одночасно.

Найпоширенішою категорією корисних копалин, на видобування яких видано спеціальні дозволи, є підземні води (питні, технічні та мінеральні). Загалом на них припадає понад 700 дозволів, зокрема 547 — на питні та технічні води та 190 — на мінеральні. Така кількість дозволів свідчить про важливе значення підземних вод для забезпечення потреб комунального та промислового секторів.

Друге місце за кількістю дозволів (517) посідає пісок. Разом із суглинком (262 дозволи), гранітом (225), вапняком (135) та глиною (105) будівельна сировина складає значну частину від усіх виданих дозволів, що пов'язано з постійним попитом на будівельні матеріали.

Значна частина спеціальних дозволів пов’язана з видобуванням енергетичних ресурсів: природного газу (394 записи), конденсату (391 запис) та нафти (390 записів).

Перелік також містить детальну класифікацію супутніх і вільних компонентів газу.

Зокрема, часто зустрічаються етан у газі вільному (231 запис), пропан у газі вільному (230 записів), бутани у газі вільному (219 записів), а також газ, розчинений у нафті (195 записів). Така структура дозволів свідчить про активне освоєння українських родовищ енергетичних ресурсів. Кам’яне вугілля згадується 128 разів, що відображає сталий інтерес до традиційних твердих енергоносіїв.

Досить високу позицію посідає бурштин — 138 записів, що свідчить про значну кількість ділянок або спеціальних дозволів на його видобування. Ці дозволи розподілені між 58 українськими компаніями. Більше половини з них (30 компаній) мають лише по одному спеціальному дозволу, тоді як решта 28 володіють від 2 до 8 спецдозволів одночасно. Аналіз структури власності цих компаній виявив, що значна їх частина взаємопов'язана між собою.