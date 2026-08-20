Виплати до Дня Незалежності у 2026 році: хто та скільки отримає

Як повідомляє Пенсійний фонд України, у серпні 2026 року українці з визначених законом категорій отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності.

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Скільки виплатять різним категоріям

Розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності у 2026 році визначені постановою Кабінету Міністрів № 602 від 13 травня 2026 року. Кошти мають виплачуватися до 24 серпня.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача:

3100 грн — особам з особливими заслугами перед Батьківщиною та особам з інвалідністю внаслідок війни I групи; 2900 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи; 2700 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи; 1000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та деяким іншим визначеним категоріям; 650 грн — членам сімей загиблих ветеранів і загиблих Захисників та Захисниць України; 450 грн — учасникам війни та іншим категоріям, передбаченим постановою.

Як отримати гроші

Для пенсіонерів, отримувачів житлових субсидій та пільг виплату мають провести автоматично. Окремо звертатися до Пенсійного фонду для її призначення цим категоріям не потрібно.

Військовослужбовцям кошти виплачуватимуть через військові частини та установи, де вони проходять службу.

Сама виплата є разовою і наступного року її розмір може змінитися.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Верховна Рада в середу, 19 серпня, ухвалила закон про комплексну державну підтримку та підвищення соціальних гарантій для сімей, у яких виховуються люди з інвалідністю.

Однією з ключових змін стане запровадження базової величини — нормативного грошового показника, від якого залежатимуть розміри державної соціальної допомоги.