З 1 вересня КЕП створюватимуть за новим алгоритмом «Купина»

З 1 вересня 2026 року в Україні повністю переходять на новий стандарт криптографічного захисту для кваліфікованого електронного підпису — алгоритм «Купина».

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Новий стандарт замінює застарілий алгоритм ГОСТ і має посилити захист електронних підписів та цифрових даних від сучасних кіберзагроз.

Водночас користувачам не потрібно терміново змінювати чинний КЕП. Підписи, які вже були створені за попереднім стандартом, працюватимуть до завершення строку дії сертифіката.

Що буде зі старими підписами

Усі документи, які були підписані чинними електронними підписами раніше, зберігають юридичну силу.

Також залишаються дійсними чинні сертифікати КЕП. Тобто якщо електронний підпис ще не завершив свій строк дії, користувач може й надалі ним користуватися.

Інформаційно-комунікаційні системи мають підтримувати перевірку як нових сертифікатів і підписів, створених за алгоритмом «Купина», так і підписів та печаток, сформованих за попереднім стандартом, протягом усього строку їхньої дії.

Що зміниться з 1 вересня

Головна зміна стосується нових ключів. З 1 вересня всі нові кваліфіковані електронні підписи мають створюватися вже за новим стандартом «Купина».

Для звичайних користувачів це означає, що під час планового оновлення або отримання нового КЕП вони вже отримають підпис за новим алгоритмом.

Окремих дій для заміни чинного підпису робити не потрібно. Достатньо стежити за строком дії свого сертифіката та оновити підпис тоді, коли він завершиться.

Що потрібно зробити користувачам і бізнесу

Користувачам варто оновити застосунок «Дія» до останньої версії, щоб електронні підписи та сервіси працювали без збоїв.

Бізнесу, розробникам, власникам електронних документообігів і внутрішніх інформаційних систем потрібно перевірити готовність своїх сервісів до нового стандарту. Це важливо, щоб після переходу системи коректно створювали, приймали й перевіряли підписи за алгоритмом «Купина».

Особливо це стосується компаній, які активно використовують КЕП для договорів, звітності, банківських операцій, кадрових документів, тендерів або взаємодії з державними сервісами.