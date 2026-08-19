DCA (Dollar Cost Averaging): чи працює стратегія на будь-якому ринку

Стратегія DCA (Dollar Cost Averaging) — стратегія інвестування, яка передбачає купівлю певного активу не одразу на всю заплановану суму (lump sum investing), а рівними частинами через однакові проміжки часу. Такий підхід дає змогу розподілити інвестиції в часі та не залежати від вибору конкретного моменту для входу на ринок.

Якщо ціна активу зростає, на заплановану суму можна придбати меншу кількість акцій, а якщо ціна знижується — більшу. У результаті формується пул цінних паперів, придбаних за усередненою ціною. Водночас ефективність DCA може відрізнятися залежно від ринкової ситуації. Про те, як працює ця стратегія на практиці та чи справді вона може бути ефективною на різних ринках, детальніше розповість інвестиційна експертка Анна Гапа.

Що вигідніше: інвестувати поступово чи всю суму одразу?

Розглянемо на прикладі: інвестуємо по $1000 щомісяця в ETF SPYM, що відстежує індекс S&P 500 (до жовтня 2025 року торгувався на біржі під тикером SPLG). Це найдешевший ETF на індекс S&P 500, представлений на ринку США. Під найдешевшим мається на увазі не лише вартість акції фонду, що важливо в контексті демонстрації роботи стратегії DCA на невеликих сумах інвестування. SPYM має також, чи не найменший expense ratio на ринку — 0,02%.

Отже, моделюється ситуація купівлі SPYM у перший робочий день місяця за ціною закриття (оскільки в розрахунках необхідно прив’язатися до конкретної ціни) на $1000. Придбання акцій частинами не застосовується: купується доступна ціла кількість акцій, а залишок використовується у наступному періоді. Додатково дохідність коригується на суму одержаних дивідендів. Модель не враховує комісійних витрат, оподаткування дивідендів та інвестиційного прибутку, а також реінвестування дивідендів. Проте навіть така спрощена модель дозволяє оцінити фінансовий результат.

На противагу підходу DCA, розраховується купівля активу одномоментно (LSI — Lump Sum Investing) 2 вересня 2025 року на всю планову суму $12 000. Результат оцінюється за вартістю активів на момент підготовки статті — на момент закриття дня 10 серпня 2026 року. Також здійснюється коригування на розмір одержаних дивідендів.

Результати щомісячного інвестування за стратегією DCA у 2025−2026 роках

Джерела: Google Finance

https://stockanalysis.com/etf/spym/dividend/

Розрахунки показують, що при застосуванні стратегії DCA дохідність склала 11,05%, а LSI — 20,75%. Після коригування на суму одержаних дивідендів дохідність склала 11,56% проти 21,95% відповідно.

Якщо проаналізувати динаміку SPYM за 2025−2026 роки, то очевидно, що ETF практично постійно зростав у ціні. І загалом індекс S&P 500 зазвичай перебуває у фазі зростання. Однак якби інвестиції здійснювалися впродовж 2022 року, коли ринок коригувався, було б отримано інвестиційний збиток замість прибутку. Причому розмір збитку за LSI станом на січень 2023 року становив би -18,9% (з урахуванням дивідендів) проти -6,78% за DCA. Сформовані таким чином портфелі у 2022 році станом на серпень 2026 року показали б дохідність +94,58% для DCA (з урахуванням одержаних дивідендів) проти +68,51% для LSI.

DCA у період корекції ринку: результати інвестування у 2022−2026 роках

Джерела: Google Finance

https://stockanalysis.com/etf/spym/dividend/

DCA чи LSI — яка стратегія спрацює краще?

Точно сказати, яка зі стратегій буде ефективнішою, неможливо, адже результат залежатиме від майбутньої динаміки ціни активу. Її можна намагатися прогнозувати, але достеменно передбачити майбутній рух ринку неможливо. Для формування очікувань можна спиратися на історичні дані.

Компанія з управління активами Vanguard проаналізувала застосування DCA та LSI на ринках США, Великобританії, Канади, Європи, Австралії та країн, що розвиваються, за період з 1976 по 2022 рік (через індекс, наприклад, ринок США оцінювали за індексом Russell 3000). Порівнювалася дохідність через 1 рік за разової інвестиції (LSI) та усереднення доларової вартості (DCA) за 3, 4, 5 та 6 місяців. У дослідженні використовувалася симуляція інвестування в різні портфелі: акції, акції/облігації 60/40 та акції/облігації 40/60. Залежно від ринку та періоду, у 61,6−73,6% випадків разова інвестиція (LSI) перевершувала DCA за дохідністю.

Отже, історично приблизно у двох із трьох випадків більш прибутковим виявлялося інвестування одразу всієї суми в обраний актив, ніж інвестування за стратегією DCA. Такі результати можна пояснити тим, що фондовий ринок більшість часу перебуває у зростаючому тренді, а за умови зберігання коштів у готівці інвестор недоотримує премію за ризик.

На практиці вибір між застосуванням LSI та DCA виникає не так часто, адже для LSI необхідно мати значну суму вільних коштів, наприклад, отриманих від продажу бізнесу чи нерухомості, у спадщину або виграних у лотерею. Тоді застосування купівлі частинами матиме сенс за очікування корекції на ринку чи за потреби знизити емоційну напругу під час ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Регулярне інвестування як спосіб накопичення капіталу

Набагато частіше виникає інше завдання — накопичення капіталу шляхом невеликих інвестицій упродовж тривалого часу. І тут стратегія DCA демонструє свої суттєві переваги:

не потребує зусиль для пошуку найвдалішого моменту для відкриття позиції (market timing),

знижує емоційну напругу від спроб вгадати дно,

закріплює поведінкову звичку регулярного інвестування для накопичення капіталу,

максимально спрощує сам процес інвестування — достатньо налаштувати регулярне списання коштів з рахунку й автоматичне придбання активів за графіком.

При використанні DCA потрібно звернути увагу на кілька нюансів:

Застосування DCA саме по собі не гарантує отримання інвестиційного доходу і не захищає від падіння ринку. Підбір активів у портфель залишається ключовим завданням інвестора. Потрібна дисципліна, щоб продовжувати дотримуватися стратегії на тривалому падаючому ринку. Якщо припинити купувати активи за низькими цінами, то втрачається одна з головних переваг DCA. Слід враховувати вплив комісійних витрат і зміни курсу, якщо дохід отримується у гривнях, а інвестиції здійснюються в доларах. Горизонт інвестування має значення. Якщо планується вихід з інвестиції через 1−2 роки, купівля акцій може бути дуже ризиковою, незалежно від того, застосовується DCA чи ні.

Вибір активів для регулярного інвестування

Ключовим моментом у побудові інвестиційної стратегії буде вибір активів. Вдалими рішеннями для застосування DCA будуть ETF із широким кошиком цінних паперів (диверсифікована інвестиція в одному тикері), а не акції окремих компаній. Такі пасивні портфелі можуть включати інвестфонди на:

акції, наприклад, ринок США, зокрема на індекси S&P 500, Nasdaq-100, Total US Market, ETF на ринок Європи та інших розвинених країн (Developed Markets), країн, що розвиваються (Emerging Markets),

облігації (державні або корпоративні),

нерухомість через фонди REIT,

золото чи інші дорогоцінні метали,

криптовалюти.

Найпростіший портфель від Уоррена Баффета — 90% S&P 500 (наприклад, через уже згаданий фонд SPYM) та 10% у короткострокові облігації США (наприклад, SHY). За останні 30 років такий портфель показав середню дохідність 9,98% річних.

DCA можна застосувати також для придбання активно керованих фондів, наприклад, компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway BRK.B — середня дохідність 11,3% річних за 30 років.

При виборі ETF варто враховувати вартість паю, щоб сума регулярних інвестицій дозволяла придбання хоча б однієї одиниці (особливо якщо не застосовується придбання часток цінних паперів).

Застосування DCA для придбання диверсифікованих ETF — одна з найпростіших довгострокових інвестиційних стратегій. Її сила не в тому, що вона «перемагає ринок», а в тому, що вона дозволяє автоматизувати інвестування, прибрати спроби вгадати ринок, знизити емоційну напругу та сформувати корисні фінансові звички.

Від стратегії інвестування — до пошуку нових можливостей

Вибір інвестиційної стратегії — лише одна зі складових успішного довгострокового інвестування. Не менш важливо розуміти, які тенденції визначають рух ринків, де можуть зʼявлятися нові можливості та як змінювати підходи до формування портфеля в умовах невизначеності. Саме про це 29 серпня у Львові говоритимуть практикуючі інвестори та фінансові експерти під час відкритої дискусії «Фондовий ринок 2026: де шукати прибутковість?» у межах Lviv Invest Forum. Серед спікерів — авторка статті, інвестиційна консультантка Біржового університету та приватна інвесторка Анна Гапа, яка поділиться власним баченням ситуації на світових фондових ринках та можливостями для інвесторів у 2026 році.