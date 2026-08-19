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19 серпня 2026, 11:17

П'ять банків з іноземним капіталом увійшли до десятки найприбутковіших

108,57 млрд грн прибутку до оподаткування отримали українські банки за перші 6 місяців 2026 року. Це на 9% більше, ніж за той самий період торік — тоді банки заробили 100,06 млрд грн. Про це йдеться в статистіці Опендатабот.

108,57 млрд грн прибутку до оподаткування отримали українські банки за перші 6 місяців 2026 року.

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Водночас 54,5 млрд грн становить податок на прибуток цьогоріч. Це понад половина прибутку до оподаткування. Рік тому цей показник становив 21,99 млрд грн — лише 22%.

Чистий прибуток банків

54,07 млрд грн чистого прибутку отримали 59 українських банків після оподаткування. При цьому левова частка грошей сконцентрована у 10 найприбутковіших банків: 47,68 млрд грн, або 88% загального прибутку банківської системи.

До топ-10 за прибутком увійшли 3 державні банки, 5 банків з іноземним капіталом та 2 банки з приватним капіталом.

Читайте також: Топ-10 найприбутковіших банків України

Хто заробив найбільше

Найбільше заробив державний Приватбанк — 24,56 млрд грн після оподаткування. Це 45% чистого прибутку всієї банківської системи України.

Загалом на 5 державних банків припадає 60% від загального результату — це 32,46 млрд грн чистого прибутку — всіх банків. Їхні витрати на податок на прибуток за цей період склали 33,5 млрд грн.

15 банків з іноземним капіталом за пів року отримали 11,91 млрд грн чистого прибутку — 22% від загального прибутку банківської системи. 11,14 млрд грн склали їхні витрати на податок на прибуток.

З них 13 банків були прибутковими та разом заробили 11,95 млрд грн. Правекс Банк та Перехідний банк ЮТЕ Банк завершили півріччя зі збитками — загалом на 43 млн грн.

9,7 млрд грн чистого прибутку отримали банки з приватним капіталом, а їхні витрати на податок на прибуток становили 9,87 млрд грн. Загалом 30 банків цієї групи заробили 9,86 млрд грн, тоді як дев’ять банків отримали 161,78 млн грн збитків.

При цьому 72% прибутку банків з приватним капіталом забезпечили 2 банки: Універсал Банк, на базі якого працює monobank — 3,85 млрд грн, та ПУМБ — 3,12 млрд грн.

Варто зазначити, що ще на початку року державних банків було 7. Проте у лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк, які раніше були націоналізовані.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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