П'ять банків з іноземним капіталом увійшли до десятки найприбутковіших

108,57 млрд грн прибутку до оподаткування отримали українські банки за перші 6 місяців 2026 року. Це на 9% більше, ніж за той самий період торік — тоді банки заробили 100,06 млрд грн. Про це йдеться в статистіці Опендатабот.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас 54,5 млрд грн становить податок на прибуток цьогоріч. Це понад половина прибутку до оподаткування. Рік тому цей показник становив 21,99 млрд грн — лише 22%.

Чистий прибуток банків

54,07 млрд грн чистого прибутку отримали 59 українських банків після оподаткування. При цьому левова частка грошей сконцентрована у 10 найприбутковіших банків: 47,68 млрд грн, або 88% загального прибутку банківської системи.

До топ-10 за прибутком увійшли 3 державні банки, 5 банків з іноземним капіталом та 2 банки з приватним капіталом.

Читайте також: Топ-10 найприбутковіших банків України