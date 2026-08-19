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19 серпня 2026, 9:37

Авто з Китаю: що обирали українці у липні

У липні 2026 року українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

У липні 2026 року українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю.

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Як змінився попит

У порівнянні з липнем минулого року попит на китайські легковики скоротився удвічі. Загальний обсяг реєстрацій таких авто зменшився на 50%.

Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів 767 од. становили нові авто, що на 55% менше, ніж роком раніше. Водночас українці придбали 259 вживаних легковиків китайського походження, що на 29% менше від показника липня 2025 року.

Понад половину імпортованих з Китаю легкових авто становили електромобілі, частка яких сягнула 51% ринку.

Читайте також: Китайські електромобілі в Україні за три роки втрачають до 27% вартості

Які авто обирають українці

Серед нових легковиків китайського походження найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06, який розійшовся тиражем 94 автомобілі. До п'ятірки лідерів також увійшли BYD Leopard 3 (40 од.), VW ID.UNYX (39 од.), JETOUR X50 (37 од.) та ZEEKR 001 (36 од.).

У сегменті вживаних автомобілів з Китаю найпопулярнішою моделлю став BYD Song L з результатом 21 автомобіль. За ним розташувалися POLESTAR 2 (20 од.), BYD Sea Lion 06 (19 од.), ZEEKR 7X (17 од.) та VW ID.UNYX (16 од.).

Таким чином, попри істотне скорочення обсягів продажів, китайські виробники продовжують утримувати помітні позиції на українському авторинку, а головним драйвером попиту залишаються електромобілі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що китайські електромобілі в Україні за три роки в середньому втрачають близько 22−27% початкової вартості. Для моделей зі США, Європи, Кореї та Японії у наведеній вибірці падіння ціни становить 34−46%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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