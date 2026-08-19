Власники елітних автомобілів поповнили бюджет на 214 млн грн

Власники дорогих авто за 7 місяців сплатили до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Його сплатили 11,5 тис. власників авто. Про це йдеться в повідомленні ДПС.

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Це майже на 80 млн грн більше, ніж за такий самий період минулого року. Зростання — майже 60 %.

Хто забезпечив найбільші надходження

Найбільші надходження транспортного податку забезпечили платники:

Києва — 60,4 млн грн;

Дніпропетровської області — 18,8 млн грн;

Київської області — 16,2 млн грн;

Львівської області -­ 16,2 млн грн.

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Хто повинен платити податок

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які відповідають двом основним критеріям. Зокрема, з року їх випуску минуло не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.

Середньоринкову вартість автомобілів визначає Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються марка та модель автомобіля, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна і тип пального.

Щороку до 1 лютого Мінекономіки розміщує на вебсайті (www.me.gov.ua) перелік автомобілів, які є об'єктами оподаткування транспортним податком. До цьогорічного переліку увійшла 1 281 модель легкових автомобілів.