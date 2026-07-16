НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог

Національний банк розширює перелік бенчмарк — облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Новий перелік

Із 16 липня 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239073, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 07 липня 2026 року.

Як працює механізм «бенчмарків»

Це рішення спрямоване на підтримку активності банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадуємо, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Оновлений список

Із 16 липня 2026 року він міститиме 21 випуск цінних паперів, а саме: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057 та новий UA4000239073.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП набирає чинності з 16 липня 2026 року.