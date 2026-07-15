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15 липня 2026, 12:55

Застосунок та персоналізація: в Ідея Банку назвали найпопулярніші кредити 2026 року

В Україні впевненими темпами зростає споживче кредитування, а на банківському ринку збільшується кількість пропозицій кешкредитів, розстрочок і кредитних карток. Як змінюється обсяг видачі кредитів та яким саме продуктам клієнти надають перевагу сьогодні, пояснив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

В Україні впевненими темпами зростає споживче кредитування, а на банківському ринку збільшується кількість пропозицій кешкредитів, розстрочок і кредитних карток.

В Україні роздрібний кредитний портфель банків швидко зростає завдяки стійкому споживанню та подальшому приросту доходів клієнтів. Банки конкурують передусім у сегменті незабезпечених карткових кредитів та розстрочок, що вимагає розвитку продуктів, цифрових каналів та посиленого моніторингу профілів клієнтів. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» за червень 2026 року, опублікованому на сайті НБУ.

«Чисті роздрібні кредити зростають стабільно високими темпами третій рік поспіль — річні темпи становили 36% у травні. Темпи приросту співмірні в усіх сегментах портфеля, тож його структура залишається незмінною. Незабезпечені позики й далі домінують із часткою понад 80%. У цьому сегменті працює найбільше банків. В опитуванні про умови кредитування банки прогнозують подальше зростання кредитного попиту. Ключовими чинниками цього вони вважають високу споживчу впевненість та більші витрати на товари довготривалого вжитку. Споживчому оптимізму сприяє подальше зростання доходів населення», — йдеться у «Звіті про фінансову стабільність».

Тенденцію зростання обсягів споживчого кредитування підтвердив і Олександр Тимофіїв, директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку. За його словами, якщо взяти портфель споживчих кредитів Ідея Банку, то за шість місяців 2026 року він зріс на 1,6 млрд грн або на 22,8%, та досяг показника на рівні 8,602 млрд грн. Водночас, пояснив Олександр Тимофіїв, за пів року 2026 року портфель кредитів готівкою Ідея Банку збільшився на 0,75 млрд грн або на 24,4% до 3,809 млрд грн. Для нас додатковим підтвердженням позитивної динаміки є те, що приріст кредитного портфеля Ідея Банку випереджає загальноринкові показники. Це свідчить про високий попит клієнтів на наші кредитні продукти та ефективність цифрових каналів продажів.

«Ми бачимо подальше відновлення ринку споживчого кредитування. Клієнти впевненіше планують великі покупки та повертаються до реалізації відкладених потреб. Водночас одним із ключових трендів залишається цифровізація: клієнти очікують отримати кредит швидко, дистанційно та з мінімальною кількістю документів. Також ми спостерігаємо зростання попиту на кредитні продукти з прозорими та зрозумілими умовами», —розповів Олександр Тимофіїв.

За його словами, в 2026 році конкуренція на ринку кешкредитів залишається високою. І якщо раніше банки переважно конкурували ставками, то нині важливішими є швидкість прийняття рішення, якість цифрового сервісу, персоналізація пропозицій та клієнтський досвід.

«Ставка залишається важливим чинником, але сьогодні клієнти оцінюють загальну зручність користування продуктом. Для багатьох не менш важливими є зрозумілі умови, якісний мобільний застосунок та можливість самостійно керувати кредитом онлайн. Люди дедалі більше цінують власний час і очікують отримувати фінансові послуги без зайвої бюрократії», — зазначив Олександр Тимофіїв.

«Сучасний клієнт очікує отримати кредит так само просто, як замовляє товар в онлайн-магазині. Водночас справжньою конкурентною перевагою є здатність банку поєднати швидке рішення із відповідальним кредитуванням», — наголосив Олександр Тимофіїв.

Одночасно велике значення для українців у 2026 році має цифровізація кредитних процесів та можливість оформити кредит онлайн. Важливу роль у цьому процесі відіграють мобільні застосунки та сервіси самообслуговування.

«Сьогодні клієнти очікують, що після оформлення кредиту їм не доведеться відвідувати відділення або телефонувати до контакт-центру для вирішення стандартних питань. Саме тому найбільш затребуваними є цифрові інструменти управління кредитом. Насамперед клієнтам важливо в режимі реального часу бачити залишок заборгованості, графік платежів та дату наступного внеску. Також популярними є функції дострокового погашення кредиту, здійснення платежів, отримання нагадувань та швидкий зв'язок із банком через мобільний застосунок», — розповів директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

«Середня сума кешкредиту зараз становить близько 70 тис. грн. Ми бачимо, що клієнти дедалі частіше звертаються за більшими сумами кредитування, ніж рік тому. Це свідчить про зростання впевненості у власних фінансових перспективах та повернення до реалізації відкладених планів», — впевнений Олександр Тимофіїв.

Говорячи про цілі, на які клієнти спрямовують отримані в банку кредитні кошти, експерт зауважив, що найчастіше кешкредити використовують для ремонту житла, придбання побутової техніки та електроніки, лікування, навчання, подорожей та інших важливих сімейних витрат.

Банки прогнозували зростання споживчого кредитування щонайменше на 30% у 2026 році, з потенціалом для ще вищих темпів за сприятливих умов.

Нагадаємо, кредитна активність банків у 2026 році зростає, а в Ідея Банку кредитний портфель фізичних осіб за п’ять місяців збільшився на 17% до 8,167 млрд грн. Загальні обсяги продажів кредитних продуктів Ідея Банку за цей період перевищили 3,3 млрд грн — це майже в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Джерело: Ідея Банк
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