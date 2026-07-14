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14 липня 2026, 12:35

ПУМБ приєднався до Energy Club — найбільшої бізнес-спільноти енергетичного ринку України

ПУМБ став членом Energy Club — найбільшої бізнес-спільноти енергетичного сектору України, яка об'єднує понад 100 компаній галузі та є платформою для професійного діалогу між бізнесом, державою, інвесторами й експертним середовищем.

ПУМБ став членом Energy Club

Приєднання до Energy Club є логічним продовженням роботи ПУМБ із підтримки українського бізнесу та розвитку партнерств у стратегічно важливих для економіки секторах. Сьогодні енергетика є однією з ключових галузей, від якої залежить стійкість української економіки, безперервність роботи підприємств і відновлення країни. Водночас галузь потребує значних інвестицій у модернізацію, розподілену генерацію, енергоефективність та нові технології.

У межах членства в Energy Club ПУМБ планує брати активну участь у професійних дискусіях щодо розвитку енергетичного ринку, підтримувати обмін експертизою між учасниками екосистеми та поглиблювати співпрацю з компаніями галузі.

«Енергетика сьогодні є одним із драйверів економічної стійкості України та водночас одним із секторів, що потребує найбільшої концентрації фінансових ресурсів, експертизи й партнерств. Для ПУМБ участь в Energy Club — це можливість бути частиною професійної спільноти, яка формує майбутнє української енергетики, підтримувати відкритий діалог з учасниками ринку та краще розуміти потреби бізнесу для створення ефективних фінансових рішень», — зазначив Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу.

«Ми раді вітати ПУМБ у бізнес-спільноті Energy Club. Участь одного з провідних українських банків є важливим посиленням Energy Club, адже розвиток енергетики сьогодні неможливий без доступу до фінансування, якісної банківської експертизи та готовності підтримувати інвестиційні проєкти. Переконаний, що досвід ПУМБ у роботі з корпоративним бізнесом буде корисним для учасників Клубу та сприятиме розвитку нових партнерств і практичних фінансових рішень для енергетичного сектору», — Андрій Костриця, президент Energy Club

Energy Club є бізнес-спільнотою енергетичних компаній, яка є платформою для професійної комунікації учасників енергетичного ринку, розвитку партнерств, обговорення регуляторних змін та напрацювання спільних рішень для галузі. Серед ключових напрямів діяльності клубу — організація галузевих заходів, експертних дискусій та взаємодія з органами державної влади щодо актуальних питань розвитку енергетики. Energy Club працює вже 10 років та провів понад 1000 профільних заходів для учасників енергетичного ринку.

ПУМБ продовжує розширювати співпрацю з галузевими бізнес-об'єднаннями та професійними асоціаціями, сприяючи розвитку українського підприємництва та стратегічних секторів економіки.

Джерело: Мінфін
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