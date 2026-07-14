НБУ в пошуках нового кандидата: керівник Департаменту стратегії та розвитку звільнився

Ігор Лужанський, який очолював Департамент стратегії та розвитку, 13 липня 2026 року за власним бажанням завершив роботу в Національному банку України. У зв’язку з цим Національний банк розпочне пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту стратегії та розвитку, йдеться у повідомленні регулятора.