Ігор Лужанський, який очолював Департамент стратегії та розвитку, 13 липня 2026 року за власним бажанням завершив роботу в Національному банку України. У зв’язку з цим Національний банк розпочне пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту стратегії та розвитку, йдеться у повідомленні регулятора.
14 липня 2026, 14:30
НБУ в пошуках нового кандидата: керівник Департаменту стратегії та розвитку звільнився
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НБУ в пошуках кандидата
До кола завдань та сфери відповідальності майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:
- проведення стратегічного аналізу та розроблення стратегії НБУ, інших стратегічних документів НБУ, стратегії розвитку фінансового сектору України та інших міжвідомчих стратегічних документів;
- організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення Робочої групи (Комітету) з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності;
- підтримка реалізації стратегії НБУ та міжвідомчих стратегічних документів фінансового сектору, включаючи банківську систему України; розроблення системного підходу до ефективної реалізації стратегічних цілей НБУ шляхом організації операційного планування в НБУ, забезпечення моніторингу та складання звітності щодо їх виконання;
- підтримка прийняття управлінських рішень у НБУ щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку фінансового сектору, включаючи банківську систему України;
- управління проєктною та процесною діяльністю в НБУ;
- організаційне супроводження роботи Комітету з управління змінами НБУ;
- впровадження принципів ESG у діяльність НБУ, а також координація діяльності підрозділів НБУ із впровадження ESG принципів у діяльність НБУ та моніторинг прогресу їх упровадження;
- проведення досліджень щодо розвитку інновацій, фінансових технологій та цифрових рішень у НБУ та у фінансовому секторі України;
- забезпечення сприяння розвитку фінансової інклюзії, включаючи розроблення та підтримання в актуальному стані Стратегії розвитку фінансової інклюзії.
Департамент стратегії та розвитку належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.
Обов’язки директора Департаменту стратегії та розвитку до призначення нового керівника виконуватиме Микита Лазаренко, керівник проєктів та програм управління реалізації стратегічних змін цього департаменту.
Джерело: Мінфін
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