НБУ в пошуках нового кандидата: керівник Департаменту стратегії та розвитку звільнився

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2026, 14:30

НБУ в пошуках нового кандидата: керівник Департаменту стратегії та розвитку звільнився

Ігор Лужанський, який очолював Департамент стратегії та розвитку, 13 липня 2026 року за власним бажанням завершив роботу в Національному банку України. У зв’язку з цим Національний банк розпочне пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту стратегії та розвитку, йдеться у повідомленні регулятора.

Ігор Лужанський, який очолював Департамент стратегії та розвитку, 13 липня 2026 року за власним бажанням завершив роботу в Національному банку України.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

НБУ в пошуках кандидата

До кола завдань та сфери відповідальності майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:

  • проведення стратегічного аналізу та розроблення стратегії НБУ, інших стратегічних документів НБУ, стратегії розвитку фінансового сектору України та інших міжвідомчих стратегічних документів;
  • організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення Робочої групи (Комітету) з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності;
  • підтримка реалізації стратегії НБУ та міжвідомчих стратегічних документів фінансового сектору, включаючи банківську систему України; розроблення системного підходу до ефективної реалізації стратегічних цілей НБУ шляхом організації операційного планування в НБУ, забезпечення моніторингу та складання звітності щодо їх виконання;
  • підтримка прийняття управлінських рішень у НБУ щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку фінансового сектору, включаючи банківську систему України;
  • управління проєктною та процесною діяльністю в НБУ;
  • організаційне супроводження роботи Комітету з управління змінами НБУ;
  • впровадження принципів ESG у діяльність НБУ, а також координація діяльності підрозділів НБУ із впровадження ESG принципів у діяльність НБУ та моніторинг прогресу їх упровадження;
  • проведення досліджень щодо розвитку інновацій, фінансових технологій та цифрових рішень у НБУ та у фінансовому секторі України;
  • забезпечення сприяння розвитку фінансової інклюзії, включаючи розроблення та підтримання в актуальному стані Стратегії розвитку фінансової інклюзії.

Департамент стратегії та розвитку належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.

Обов’язки директора Департаменту стратегії та розвитку до призначення нового керівника виконуватиме Микита Лазаренко, керівник проєктів та програм управління реалізації стратегічних змін цього департаменту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами