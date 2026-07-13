Портал «Мінфін» опублікував рейтинг стійкості банків за підсумками 1 кварталу 2026 року. Ідея Банк увійшов до рейтингу, як один із найстійкіших, та отримав високу оцінку аналітиків завдяки стабільній роботі, лояльності клієнтів, високому рівню капіталізації та виконанню усіх нормативів НБУ.

Ідея Банк увійшов до ТОП25 найстійкіших банків України за версією фінансового порталу «Мінфін», посівши 19-те місце у рейтингу за підсумками І-го кварталу 2026 року.

«Рейтинги стійкості є важливим інструментом для ринку, адже вони дозволяють отримати незалежний погляд на результати роботи банків. Для клієнтів такі рейтинги є додатковим орієнтиром під час вибору фінансової установи. Для самих банків — це можливість оцінити власні результати та стимул постійно підвищувати якість сервісу, ефективність управління й фінансову стійкість. Водночас жоден рейтинг не виникає сам по собі. За кожною позицією стоять конкретні результати роботи: достатній рівень капіталу, ефективне управління ризиками, довіра клієнтів, професійна команда та здатність банку стабільно працювати в будь-яких умовах», — зазначив фінансово-операційний директор, член правління Ідея Банку Олег Луценко.

Рейтинг стійкості банків від порталу «Мінфін» — це щоквартальне оцінювання діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Банки отримують бал від 1 до 5 залежно від показників, що характеризують їхню стійкість до стресів і лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутація та інші показники офіційної звітності банків. За результатами нового ТОП25, Ідея Банк посів 19-те місце із загальним балом 3,31, враховуючи 3,56 балів від аналітиків.

«Ключовими показниками надійності я вважаю стабільну роботу банку, достатній рівень капіталу, прибутковість, хорошу репутацію, якість сервісу та здатність швидко адаптуватися до змін. Саме поєднання цих факторів формує довіру клієнтів, а довіра клієнтів, підкріплена фінансовою стійкістю та стабільними результатами роботи, є найкращим підтвердженням надійності банку», — зауважив Олег Луценко.

Важливими показниками стійкості банку є виконання нормативів капіталу, які показують, чи має банк достатній запас власних коштів для покриття ризиків та виконання своїх зобов'язань перед клієнтами навіть у складних економічних умовах. Ідея Банк протягом останніх років послідовно зміцнював свою капітальну позицію: лише за останні три з половиною роки регулятивний капітал Ідея Банку зріс у понад 2,5 рази до 1,983 млрд грн станом на 1 липня 2026 року.

«Це стало результатом прибуткової діяльності, виваженої політики управління ризиками та системної роботи над підвищенням ефективності бізнесу. Такий рівень капіталізації дозволяє нам зберігати високий запас фінансової стійкості, активно розвивати кредитні продукти та впевнено дивитися в майбутнє. Ми розглядаємо капітал не лише як регуляторну вимогу, а як основу довгострокової надійності банку», — розповів фінансово-операційний директор, член правління Ідея Банку Олег Луценко.

Виконання нормативів капіталу, встановлених НБУ, є одним із основних показників фінансової стійкості банку.

Станом на 1 липня 2026 року Ідея Банк виконує нормативи достатності капіталу із суттєвим запасом до встановлених НБУ вимог:

Норматив Нрк — 14,82% за нормативного значення не менше 10%;

Норматив Нк1 — 14,82% за нормативного значення не менше 7,5%;

Норматив Нок1 — 14,82% за нормативного значення не менше 5,625%.

«Ми прагнемо підтримувати такий рівень капіталу, який дозволяє банку впевнено кредитувати клієнтів, інвестувати в розвиток цифрових сервісів та одночасно зберігати достатній запас фінансової міцності», — впевнений Олег Луценко.

Він зауважив, що нині стійкість банку визначається не лише цифрами у фінансовій звітності, але й швидкістю реагування фінустанови на зміни, ефективністю управління ризиками, забезпеченням стабільної та безперервної роботи. «Надійний банк сьогодні — це не той, який ніколи не стикається з викликами. Це банк, який здатний успішно їх долати, зберігати стабільність роботи та виправдовувати довіру своїх клієнтів», — зазначив фінансово-операційний директор, член правління Ідея Банку Олег Луценко.

Нагадаємо, чистий прибуток Ідея Банку за п'ять місяців 2026 року — 175 млн грн, тоді як на початок квітня за результатами першого кварталу 2026 року прибуток банку становив 83 млн грн.