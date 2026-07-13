На пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» на кордоні з Молдовою можуть тимчасово призупинити рух транспорту через ремонтні роботи. Про цейдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
13 липня 2026, 15:02
На кордоні з Молдовою можуть тимчасово зупинити рух через ремонт
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Що відомо
Ремонтні роботи розпочнуться сьогодні, 13 липня, з 12:00 на молдовській стороні КПП. Обмеження на пропуск автомобілів можуть тривати до повного завершення ремонту.
Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. За можливості водіям радять обирати альтернативні пункти пропуску:
- «Бронниця — Унгурь»;
- «Сокиряни — Окниця».
Джерело: Мінфін
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