На кордоні з Молдовою можуть тимчасово зупинити рух через ремонт

На пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» на кордоні з Молдовою можуть тимчасово призупинити рух транспорту через ремонтні роботи. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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Що відомо

Ремонтні роботи розпочнуться сьогодні, 13 липня, з 12:00 на молдовській стороні КПП. Обмеження на пропуск автомобілів можуть тривати до повного завершення ремонту.

Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. За можливості водіям радять обирати альтернативні пункти пропуску: