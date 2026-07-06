Стейблкоїни оновили рекорд: місячний обсяг трансакцій досяг $1,79 трлн

У червні обсяг транзакцій зі стейблкоїнами зріс до рекордних $1,79 трлн, показують дані платформи Visa Allium — спільного проекту корпорації Visa та блокчейн-провайдера Allium Labs.

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Порівняно з травнем обсяг трансакцій зі стейблкоїнами збільшився за місяць на 63%, а у річному вираженні — на 125%. Проте, червневий показник лише трохи перевищив попередній історичний максимум, зафіксований у лютому на рівні $1,78 трлн.

Найбільший обсяг операцій припав на доларовий стейблкоїн USDC компанії Circle — близько $1,21 трлн, або 67% загального обороту. На USDT компанії Tether припало $576 млрд, що відповідає 32% ринку. Третє місце посів PYUSD від PayPal з обсягом трансакцій $2,42 млрд.

Лідером серед блокчейнів за обсягом операцій зі стейблкоїнами стала мережа другого рівня Base біржі Coinbase. У червні через Base пройшло близько $565 млрд, або 31,5% усіх трансакцій із прив'язаними до фіатних валют токенами.

Слідом розташувалася мережа Ефіріума з показником $562 млрд і мережа Tron з $320 млрд. Незважаючи на корекцію крипторинка, що продовжується, оборот стейблкоінов продовжує зростати як у корпоративних, так і роздрібних інвесторів.

На думку директора компанії LVRG Research Еріка Рука (Nick Ruck), рекордні обсяги транзакцій підтверджують стійкість таких активів навіть в умовах зниження інтересу до інших цифрових валют.