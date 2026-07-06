У понеділок, 6 липня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 6 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро втратило 7 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
6 липня 2026, 10:27
Євро та долар пішли вниз: що відбувається з курсом 6 липня
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 14 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,36−44,88 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,55−44,67, євро — 51,15−51,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,51−44,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,84−50,87 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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