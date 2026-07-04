61% німців готові працювати навіть без необхідності заробляти гроші

Більшість (61%) мешканців Німеччини продовжили б працювати, навіть якби не потребували заробітку. Це показало дослідження, проведене інститутом вивчення громадської думки INSA . Про результати опитування 3 липня повідомило інформаційне агентство KNA.

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При цьому 27% респондентів зізналися, що не стали б працювати, якби могли прожити без своєї щомісячної зарплати. Ще 12% було важко відповісти.

Як зазначають автори дослідження, готовність продовжувати працювати не залежить від віку, статі, регіону проживання, рівня доходу чи політичних переваг респондентів. У всіх соціально-демографічних групах більшість учасників опитування заявили, що не відмовилися б від роботи.

У репрезентативному опитуванні взяли участь 1119 мешканців Німеччини.

Суперечка про трудову мораль

У Німеччині точаться суперечки про трудову етику, тривалість робочого часу та баланс між роботою та особистим життям. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та представники бізнесу неодноразово заявляли про необхідність збільшити обсяг праці для підтримки економіки та подолання дефіциту кадрів.

Канцлер критикував німців за часті лікарняні та недостатню, на його думку, мотивацію до праці.

Результати нового дослідження показують, що більшість робота залишається як джерелом доходу, а й самостійної цінністю.