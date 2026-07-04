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4 липня 2026, 10:24

61% німців готові працювати навіть без необхідності заробляти гроші

Більшість (61%) мешканців Німеччини продовжили б працювати, навіть якби не потребували заробітку. Це показало дослідження, проведене інститутом вивчення громадської думки INSA. Про результати опитування 3 липня повідомило інформаційне агентство KNA.

Більшість (61%) мешканців Німеччини продовжили б працювати, навіть якби не потребували заробітку.

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При цьому 27% респондентів зізналися, що не стали б працювати, якби могли прожити без своєї щомісячної зарплати. Ще 12% було важко відповісти.

Як зазначають автори дослідження, готовність продовжувати працювати не залежить від віку, статі, регіону проживання, рівня доходу чи політичних переваг респондентів. У всіх соціально-демографічних групах більшість учасників опитування заявили, що не відмовилися б від роботи.

У репрезентативному опитуванні взяли участь 1119 мешканців Німеччини.

Суперечка про трудову мораль

У Німеччині точаться суперечки про трудову етику, тривалість робочого часу та баланс між роботою та особистим життям. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та представники бізнесу неодноразово заявляли про необхідність збільшити обсяг праці для підтримки економіки та подолання дефіциту кадрів.

Канцлер критикував німців за часті лікарняні та недостатню, на його думку, мотивацію до праці.

Результати нового дослідження показують, що більшість робота залишається як джерелом доходу, а й самостійної цінністю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
youknow
youknow
4 липня 2026, 11:37
#
То звичайно. якщо є підтримка у придбанні харчових продуктів, оплаті житла та послуг, — хочеться щось корисне робити для країни.
в Україні де подібне? чиновники ж рівняються на ЄС …хоча, коли потрібно щось збільшити в ціні то так. але в оплаті праці та підтримки в придбанні харчових продуктів, оплаті житла — …у них «не на часі»
+
0
AllexL
AllexL
4 липня 2026, 15:07
#
Youknow, друже, чекати на подачки ти навчився, але читати не навчився? Зв’язок не бачиш? сумуєш за чччп?
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+15
roman731
roman731
4 липня 2026, 12:18
#
> очеться щось корисне робити для країни

об этом не было ни слова, «робыты для крайины» — это чисто украинская фантазия, о которой немцам ничего не ведомо
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0
Smerch747
Smerch747
4 липня 2026, 14:41
#
Віримо. Так чесно віримо. Я також готовий працювати без зп, і все моє місто, та й вся країна. А якби ще й грамоту дали то й понад нормово готові.
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