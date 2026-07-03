У п’ятницю, 3 липня, на українських АЗС зафіксовано незначне зниження вартості більшості видів пального. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
3 липня 2026, 15:24
Ціни на пальне 3 липня: автогаз та дизель продовжують дешевшати
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Середні ціни на пальне станом 3 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 2 копійки до 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подешевшав на 4 копійки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 залишився без змін на рівні 69,58 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 6 копійок до 76,00 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 7 копійок до 40,52 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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