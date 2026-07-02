Понад 94 мільярди за пів року: в Україні змінили правила зарахування військового збору для фінансування ЗСУ

Протягом січня-червня 2026 року до державного бюджету України надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору. За 1 липня 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 353,2 млн грн військового збору. Такі оперативні дані Державної казначейської служби оприлюднила пресслужба Міністерства фінансів.

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Для порівняння, за весь минулий 2025 рік надходження від цього збору становили 163,6 млрд гривень.

Новий статус збору: кошти йдуть на зарплати військовим

Зміна порядку зарахування коштів пов'язана з ухваленими законодавчими змінами. Відповідно до змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», які Верховна Рада ухвалила в червні, з 1 липня 2026 року зарахування військового збору відбувається вже не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету.

Надходження від військового збору спрямовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Збільшення видатків на безпеку та оборону

Загалом ухвалені зміни до держбюджету-2026 передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн — переважно за рахунок фінансової підтримки ЄС в межах Ukraine Support Loan. Загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням змін складатиме 4,367 трлн гривень.

Військовий збір

У Мінфіні нагадали, що військовий збір є загальнодержавним платежем, запровадженим із 2014 року. В умовах повномасштабної війни він залишається одним із інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави.

Крім надходжень від військового збору, на захист України спрямовуються також і інші платежі, зокрема, податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, акциз, рентна плата, дивіденди від державних підприємств та інші податки і збори, а також надходження від внутрішніх запозичень (ОВДП).