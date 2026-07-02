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2 липня 2026, 18:05

Підприємства, пошкоджені після обстрілів, звільнили від перевірок

Уряд скасував перевірки майна підприємств, що постраждали від російських обстрілів. Рішення покликане прискорити відновлення бізнесу: замість проходження контрольних процедур компанії зможуть зосередитися безпосередньо на відбудові. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд скасував перевірки майна підприємств, що постраждали від російських обстрілів.

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Перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

  • знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;
  • розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;
  • знаходиться на землях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Під ці критерії підпадають десятки тисяч об'єктів по всій країні. Державний контроль зберігається лише там, де йдеться про безпеку людей, захист довкілля та виконання міжнародних зобов'язань.

Які програми підтримки діють паралельно

Окрім скасування перевірок, для постраждалого бізнесу працює кілька програм підтримки.

  1. З 1 липня запрацювала нова програма кредитування відновлення підприємств: позики до 150 млн грн під 0,1% річних у перші два роки в рамках програми «Доступні кредити 5−7−9%». Подати заявку можна на madeinukraine.gov.ua/credit-recovery.
  2. Для покриття воєнних ризиків діє компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів і компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей. Заявку можна подати через Дія.Бізнес або платформу ЕКА.
  3. Виробничі підприємства можуть отримати гранти на відновлення до 16 млн грн: madeinukraine.gov.ua/granty-na-vidnovlennya.
  4. Програма «Точка опори» компенсує частину зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів: madeinukraine.gov.ua/tochka-opory.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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