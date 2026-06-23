Попит на «молодий» секонд-хенд зростає: топ-10 найпопулярніших авто

У травні українці придбали майже 4,6 тис. імпортованих вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Загалом за травень вітчизняний автопарк поповнили 18 тис. легкових машин із пробігом. Таким чином, на долю «молодого» сегмента (до 5 років) припала чверть від усієї кількості ввезеного секонд-хенду.

Якому паливу віддають перевагу?

Бензинові автівки залишаються лідерами в цьому сегменті, охопивши рівно половину ринку:

Бензинові авто — 50%;

Електромобілі — 25%;

Гібридні — 19%;

Дизельні — 5%;

Авто з ГБО — 1%.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найбільший попит серед українців у сегменті вживаних авто віком до 5 років мали американські, японські та німецькі кросовери та електрокари. Рейтинг моделей очолив електричний SUV від Ілона Маска.

Десятка лідерів за кількістю реєстрацій виглядає наступним чином:

Tesla Model Y — 250 од. Nissan Rogue — 228 од. Volkswagen Tiguan — 207 од. Mazda CX-5 — 192 од. Ford Escape — 154 од. Tesla Model 3 — 135 од. Audi Q5 — 115 од. BMW X5 — 92 од. Kia Niro — 90 од. Hyundai Ioniq 5 — 80 од.

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