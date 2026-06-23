У травні українці придбали майже 4,6 тис. імпортованих вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
23 червня 2026, 14:24
Попит на «молодий» секонд-хенд зростає: топ-10 найпопулярніших авто
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Загалом за травень вітчизняний автопарк поповнили 18 тис. легкових машин із пробігом. Таким чином, на долю «молодого» сегмента (до 5 років) припала чверть від усієї кількості ввезеного секонд-хенду.
Якому паливу віддають перевагу?
Бензинові автівки залишаються лідерами в цьому сегменті, охопивши рівно половину ринку:
- Бензинові авто — 50%;
- Електромобілі — 25%;
- Гібридні — 19%;
- Дизельні — 5%;
- Авто з ГБО — 1%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Найбільший попит серед українців у сегменті вживаних авто віком до 5 років мали американські, японські та німецькі кросовери та електрокари. Рейтинг моделей очолив електричний SUV від Ілона Маска.
Десятка лідерів за кількістю реєстрацій виглядає наступним чином:
- Tesla Model Y — 250 од.
- Nissan Rogue — 228 од.
- Volkswagen Tiguan — 207 од.
- Mazda CX-5 — 192 од.
- Ford Escape — 154 од.
- Tesla Model 3 — 135 од.
- Audi Q5 — 115 од.
- BMW X5 — 92 од.
- Kia Niro — 90 од.
- Hyundai Ioniq 5 — 80 од.
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Джерело: Мінфін
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